¿Debe implantar Sánchez la tasa Google?

España mantiene la idea de aprobar la llamada tasa Google, es decir un impuesto sobre determinados servicios digitales. Lo hará en cuanto pueda, en cuanto se constituya formalmente un Gobierno, aseguran a COPE fuentes del ministerio de Hacienda. Por tanto no hay intención de dar marcha atrás a pesar de la amenaza de EEUU a Francia de imponerle nuevos aranceles por implantar un tributo similar. Se insiste en que los criterios de aplicación son objetivos y no tienen nada ver que con la nacionalidad de las empresas tecnológicas que se verían afectadas.

La tasa Google figuraba en el último programa electoral del PSOE y ya venía recogida en el acuerdo que firmó con Podemos hace poco más de un año para los Presupuestos fallidos de 2019. De hecho consejo de ministros del Gobierno anterior llegó a aprobar un decreto con este impuesto con el que pretendía recaudar unos 850 millones de euros. Se remitió al Congreso pero su tramitación decayó tras la disolución de las Cortes por el adelanto electoral.

LOS EMPRESARIOS PIDEN A HACIENDA QUE SE LO PIENSE

A los empresarios nunca les ha gustado esta tasa. De hecho han venido advirtiendo que los grandes gigantes tecnológicos como Google o Amazon lo terminarían repercutiendo en los consumidores. Hoy su el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido directamente a Sánchez que se replantee este impuesto si sigue en Moncloa, más después de los efectos que puede tener en Francia tras la amenaza de Trump de nuevos aranceles a sus productos. El líder de la patronal quiere que España no adopte esta tasa de manera unilateral. “Este un tema de Europa. No tiene sentido que vayamos por nuestra cuenta. Se necesitan soluciones reales y no parches porque particularmente en nuestro país lo necesitemos”, afirma. Ha avisado del riesgo de que se deslocalicen empresas.