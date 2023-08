Hasta un 20% más de gasto para las familias en la vuelta al cole

Empezamos a preparar para la vuelta al cole. Las familias pueden encontrar un aumento del 20% en el gasto respecto al año pasado. Estamos ya en la segunda quincena de agosto y en nada, los que no lo hayan hecho ya, tienen que aprovisionar a los escolares que a principios de septiembre volverán a los centros escolares. Casi 6 de cada 10 familias apostarán por reciclar libros y ropa de hermanos, familia y amigos.

La cuenta depende del nivel de estudios, si es primaria, secundaria o bachillerato, y también de si el centro es público, privado o concertado. Pero si de media el año pasado el gasto por hijo en el arranque del curso supuso casi 400 euros, este año súmale unos 80 euros más. “Estamos hablando también de artículos que pueden ser importados -explica el economista Antoni Cunyat- puede haber una subida de media superior a la inflación, podría ser entorno al 20%. Eso es lo que se espera más o menos”.

Mil euros para 4 hijos

Y de ahí la previsión de Alicia que todavía no ha comprado el material pero recuerda que “de lo que fui comprando a finales del curso, en el último trimestre cuando se iban acabando las cosas, ya estaba más caro que a principios de curso. Nosotros apartamos mil euros para equipamiento escolar, ten en cuenta que son 4 niños aunque el pequeño está en infantil todavía. La ropa no suelo comprarla a principio de curso, porque si no sería ya un gasto tremendo, entonces lo vamos comprando conforme se va necesitando. No uso lo de unos para otros, si acaso algo de ropa que cuadre, porque los libros van cambiando, las mochilas se rompen, el material escolar se acaba”.

Reutilizar

El 66% de las familias reutilizarán productos de familiares y conocidos, según una encuesta realizada por Privalia. Como Alicia, 7 de cada 10, ropa. Una forma de palar el golpe económico que supone el gasto escolar en el comienzo del curso y que nos retrotrae a lo que hacían nuestras madres “que eran especialistas en reutilizar, en reciclar todo-explica el economista- y también es importante para enseñar a nuestro hijos que hay que cuidar el material que cuesta mucho dinero y que deben cuidarlo para que dure muchos años”.

Según el sondeo, 4 de cada 10 familias agradecerían un servicio de reutilización de material escolar en los centros educativos, pero solo el 28% cuenta con él y lo utiliza habitualmente. Comprar en la segunda mano es otra de las opciones, 2 de cada 10 padres se hacen con libros en este mercado.

No compres todo en el mismo sitio

La reutilización y la compra de segunda mano son dos de los trucos para rascar uno euros al golpe que supone la vuelta al colegio de nuestros hijos. La otra pata es comparar precios, una opción que pone en marcha el 88% de las familias. Antoni Cunyat nos aconseja que miremos en el comercio on line, “no ir a comprar todo en el mismo sitio. La opción on line es buena porque te permite comparar precios, incluso hay tiendas físicas que tienen opción on line, te puede servir para comparar precios sin el coste de desplazarte físicamente”.