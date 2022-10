¿Cuánto dinero puedo ingresar en el banco sin que Hacienda me pida una justificación?

Ingresar dinero a través de los cajeros del banco es una práctica común. Aunque el pago con tarjeta está siendo el pago más habitual en estos últimos años, todavía queda gente que paga en efectivo. Lo que poca gente sabe es que hay una cantidad límite de dinero que podemos ingresar sin que sea necesario pedir una justificación de la operación.

¿Cuánto podemos ingresar?

Para poder evitar fraudes bancarios, Hacienda establece que hay un importe límite. A partir de superar este importe se puede (pero es más que recomendable) pedir un justificante de los motivos de la operación. Pero esto solo es necesario cuando se han ingresado grandes cantidades de dinero, concretamente cuando la cantidad es superior a 3.000 euros.

Ingresar esta cantidad no es una operación habitual. Por esta razón, la Agencia Tributaria tiene un mayor control sobre estos. Por lo que, cuando superemos esta cantidad, debemos pedir un justificante porque es probable que Hacienda nos lo pida, al igual que más información de todos los movimientos bancarios que hayamos realizado.

Sin embargo, este no es el único contexto en el que la Agencia Tributaria tiene puesto el foco para detectar operaciones irregulares. Ocurre lo mismo cuando retiramos grandes cantidades de dinero en efectivo y con los ingresos de con billetes de 500 euros. En el último caso, se debe a lo raro que es hacer esta operación y porque suelen estar relacionados con actividades delictivas en varios contextos. Por lo que no es raro que, si haces un ingreso de un billete de este tipo, Hacienda te pida que justifiques de donde viene el dinero y su procedencia, para demostrar que el origen de este es legal.

En cambio, esto no ocurre con los ingresos de billetes de 100 o 200 euros en nuestra cuenta bancaria, dado que estas cifras son más comunes y, por tanto, no requieren de un seguimiento tan minucioso. Hasta con cantidades más elevadas, y que no lleguen a los 3.000 euros, no requerirán de la actuación de Hacienda, porque raramente llamarán su atención.

Es muy habitual que Hacienda tenga el ojo puesto en las transacciones e ingresos de grandes cantidades de dinero. Por lo que es muy importante poder demostrar el origen de este presentando pruebas de ello, porque esta entidad podría sancionarnos. Además, las entidades financieras también deben de informar a la Agencia Tributaria de otro tipo de operaciones, como pueden ser los pagos recurrentes o las transacciones cuya cantidades sean superiores a los 10.000 euros.