El chiste de Chiquito de la Calzada con el que Carlos Herrera se arranca a imitarle: "El más feo del planeta"

No todo son impuestos. No todo es política. No todo es información sobre enfrentamientos y conflictos entre quienes nos representan. En 'Herrera en COPE' también hay espacio para el buen sentido del humor y para escuchar a algunos de los cómicos más célebres de nuestra historia. Con este ánimo, Jon Uriarte ha reproducido en directo un chiste de uno de los más grandes (y con consecuencias inesperadas), hablamos de Chiquito de la Calzada y del niño más feo del planeta. Un chiste que no ha evitado escuchar a Carlos Herrera haciendo una curiosa imitación.

Escucha el chiste de Chiquito de la Calzada y la imitación de Herrera en el siguiente audio:

Audio





El chiste de Chiquito que ha desatado las risas en 'Herrera en COPE'

Uriarte, tal y como se puede escuchar en el audio anterior ha querido destacar una insólita historia que hemos conocido hace poco. Herrera comenzaba leyendo: "Descubren una nueva especie de mono en la selva Amazónica del Perú", tras lo que Jon ha confirmado: "Sí, mono Tocón de Aquino", algo que, aunque pueda parecer broma, es completamente cierto:





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El nombre tiene su coña. Tocón de Aquino. Así lo han llamado", ha destacado Jon Uriarte. "Lo de las variaciones de primates me recuerda al chiste de un niño feo y orejón", tras lo que hemos podido escuchar el chiste que se encuentra en el audio anterior y que reproducimos por escrito aquí:

El niño más feo del planeta. Este niño era el más feo del mundo que era un simio sexual. Tenía las orejas que le llegaban al suelo. El más feo del mundo. Mira si era feo el niño que cuando nació, la madre en lugar de darle el pecho le daba la espalda.

El niño se hace mayor y con doce años le dice a la madre: "Mamarl, mamarl, mamarl, mamarl... mamarl. ¿Es verdad que nosotros descendemos del mono, mamarl?"

Y dice la madre: "Yo qué sé, hijo mío. Tu padre nunca quiso presentarme a su familia".

Tras escuchar el chiste en cuestión, el equipo de 'Herrera en COPE' no ha podido ocultar las risas hasta tal punto que el mismo Carlos Herrera se ha arrancado con otros colaboradores a imitar la característica dicción del genio de la Calzada. En concreto, la parte en la que el pobre muchacho, aquel que ha sido catalogado com el más feo del mundo, del planeta incluso, por el tamaño de sus orejas, le pregunta a su madre. Ese "Mamarl, mamarl, mamarl, mamarl... mamarl", que Carlos Herrera y el resto de colaboradores del programa han querido recrear.

"Este en concreto, el mono, por si os interesa por algún antepasado, es rojizo y con una perilla blanca", terminaba por explicar Jon Uriarte sobre el nuevo simio que ha sido descubierto en Perú y con el que comenzaba la sección en cuestión que hemos podido escuchar en el audio anterior.