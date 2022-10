Coworking: espacios de trabajo compartido que siguen creciendo en 2022 como la alternativa para el teletrabajo

La pandemia ha traído consigo un cambio cultural en cuanto a la flexibilidad laboral y el uso de los lugares de trabajo convencionales. El teletrabajo ha llegado para quedarse y las empresas tradicionales han empezado a huir del concepto de “sede”. Se ha despertado el interés por trabajar en los llamados coworkings, espacios de trabajo compartidos que no dejan de crecer.

Hasta el primer trimestre había casi 1.500 coworkings activos en toda España. Gonzalo Navarro es socio fundador de uno en Madrid desde 2013: “Antes de la pandemia la mayor demanda venía de las empresas. La de puestos flexibles era prácticamente residual y a día de hoy hemos tenido que ampliar espacios. Puede que haya subido un 500%. Además se ha visto un cambio en el perfil de los usuarios. Hay menos emprendedor y más trabajador de empresa”, cuenta Navarro.

Este aumento de la demanda se debe a “la gente que en un momento determinado les han obligado irse a casa y en ella no pueden trabajar porque no tienen un espacio preparado o porque se sienten solos en casa”, explica Gonzalo Navarro. Es el caso de Diego. Él lleva acudiendo a un coworking en Asturias desde marzo de este año. “Al principio el teletrabajo estaba muy bien, pero llegó un momento en el que me estaba generando bastante ansiedad estar todos los días en mi casa. Necesitaba salir de ella y socializar, por eso me puse a buscar coworkings”, cuenta el asturiano.

El ahorro económico y la generación de contactos propician que muchos autónomos, pequeñas empresas o incluso teletrabajadores se fijen en estos espacios compartidos. En ellos solamente debes preocuparte por pagar una cuota al mes donde todos los gastos están incluidos. Además te da la posibilidad de relacionarte con gente de distintos trabajos y con los que, quizás, puedas colaborar y hacer crecer tu proyecto laboral. Es el caso de Elena. Ella encontró un nuevo trabajo en una de estas oficinas a las que acudía en Valencia: “la fundación en la que trabajaba tenía su sede en el coworking y mi siguiente proyecto también estaba aquí. Hubo sinergias y empecé a trabajar con ellos. Se hace negocio y clientes. A mi me pasó y le pasa a más gente”, cuenta la valenciana.

El auge de los coworkings queda reflejado en las cifras del sector. Solo en 2021 facturó un total de 131 millones de euros, cifras que esperan superar este año por la tendencia al alza de estos espacios de trabajo que han llegado para quedarse.