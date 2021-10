El covid persistente y el miedo a ser despedido

Se han descrito hasta 200 posibles síntomas post Covid. Desde agotamiento a dolores de cabeza o falta de aire y arritmias que limitan la capacidad física y mental. “No puedo hacer planes, vivo al día porque no sé cómo me voy a levantar” Nos dice esta frase Mª Eugenia, lleva año y medio con “cefaleas mareos, perdida de memoria, falta de concentración” son dolencias persistentes pero también sufre de brotes con “ afonía recurrente, visión borrosa, taquicardias, parestesia en manos y piernas, alteraciones menstruales, hematomas expontáneos” No ha vuelto a ser la misma, es un gran problema en su vida personal, familiar y también laboral.

Desde mayo del año pasado ha tenido 6 bajas pero lo que más angustia le genera es el nivel de concentración cuando está en su puesto de trabajo, es sanitaria.

18 meses de baja

El temor a ser despedido está presente en todos quienes tienen estas secuelas. Largas bajas que en algunos casos llegan al año y hay que pedir una prórroga hasta los 18 meses y posteriormente abrir un proceso de incapacidad que no se llega a conceder en la mayoría de los casos porque supone que no eres apto para trabajar ni ahora ni en el futuro porque tu dolencia no tiene cura y no se ha determinado que estos síntomas sean permanente e incurables. Lo que sí está claro es que aunque no sea incapacitante sí afecta al rendimiento, el médico y el INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) considera que puedes trabajar pero tienes recaídas, bajas y no estás al 100% lo que “ha terminado en despidos, te abren un expediente porque -dice Mª Eugenia a COPE- no eres productivo”.

Despido nulo o improcedente

Y los tribunales tampoco se ponen de acuerdo. “No se puede despedir por Covid” recuerda a COPE el abogado laboralista Fernando Vizcaíno de Sas pero “hay polémica porque algunos Tribunales Superiores de Justicia como en Cataluña o El País Vasco están declarando nulos los despidos pero otros como en Madrid, los están declarando improcedentes y estamos esperando a que el Supremo decida”. La diferencia está en recuperar el puesto de trabajo o recibir una indemnización y quedarse en la calle. Los enfermos de Covid persistente ven la solución en la adaptación de los puestos de trabajo o reducción de jornada según cada caso “para que el cerebro o el cuerpo no nos falle, un término medio” entre la baja y la jornada completa que no alcanzan a sobrellevar. Algunas empresas han la a acuerdos de adaptación con sus empleados afectados por este síndrome, pero son acuerdos privados y minoritarios.