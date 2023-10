Controlada una fuga en un depósito de nitrógeno líquido en el Puerto de Barcelona

Un accidente en un depósito de nitrógeno líquido de la empresa Carburos Metálicos situado en el Puerto de Barcelona provocó la noche del miércoles, pasadas las 23 horas, una fuga que obligó a activar la alerta del plan de emergencia exterior del sector químico de Cataluña (Plaseqcat), si bien una hora después los bomberos lograron controlar la fuga.

Según ha informado esta noche Protección Civil de la Generalitat, no constan heridos por el accidente y la fuga es de un producto no tóxico, por lo que no se tuvo que decretar ninguna medida especial para la población ni cortar tampoco accesos.

El accidente se produjo en un contenedor ubicado en el muelle de Poniente del Puerto de Barcelona en torno a las 23:06, según la policía portuaria.