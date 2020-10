Continúan las dudas en una Bolsa que ha operado hoy con enorme volatilidad

Los mercados temen como a un nublado que con esta segunda oleada de la pandemia la economía se deteriore más de lo que apuntan las ya pésimas previsiones. Además, temen que no se alcance la recuperación esperada en el próximo año. Incluso los más pesimistas barajan la posibilidad de una doble recesión. La segunda llegaría antes de que se superase la primera. Una lluvia sobre mojado que puede hacer mucho daño.

El horizonte de peor presente y peor futuro no es el más adecuado para la recuperación de las Bolsas, a pesar de que muchos valores presentan precios históricamente bajos. Algunas empresas, según los analistas, se encuentran en situación de “compra generacional”, es decir ofrecen la oportunidad de hacer cartera a medio y largo plazo a precios que tardarán en volverse a ver una vez se supere la crisis actual. Pero el criterio de precios bajos nunca ha sido suficiente para alentar un rebote. Condición necesaria, pero no suficiente. Además hace fala un catalizador que avale y justifique la decisión de comprar. La Bolsa no sabe a qué carta quedarse.

El índice Ibex 35 queda para mañana en 6.796 puntos, con baja de un 0,22 por ciento. Hoy este indicador se ha movido entre 6.700 y 6.840 puntos. Destaca la caída de un 4 por ciento de Bankinter, cuyo beneficio se ha reducido un 50 por ciento al cierre de septiembre, hasta 220 millones de euros. La entidad ha realizado fuertes provisiones para paliar los efectos derivados de la expansión del coronavirus.

También ha publicado resultados la aerolínea IAG. Ha dado pérdidas de 1.300 millones de euros en el tercer trimestre, cuando un año antes había ganado más de 1.400 millones. Sus acciones han abierto con una caída importante, pero han cerrado con ganancias. En el trasfondo de este recuperación se encuentra la menor tensión en las conversaciones para el Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea.

Además de IAG también el Banco Santander, AENA y Ferrovial tienen grandes intereses en el Reino Unido. Además, el aeropuerto londinense de Heathrow ha puesto en marcha un sistema de pruebas rápidas para el coronavirus, lo que ha inyectado nuevas esperanzas al sector de las aerolíneas. Podría ser la clave para que renaciera la confianza entre los viajeros para los vuelos internacionales, hoy en día casi reducidos a su mínima expresión en todo el mundo.

Alzas también en algunos otros valores sueltos, como PharmaMar, Mapfre, Meliá y los dos grandes bancos. Santander y BBVA publicarán resultados la próxima semana. Por su parte, Telefónica ha cerrado casi en tablas. He entrado dinero por debajo de los 3 euros por acción. La compañía rendirá cuentas el día 29. Los expertos esperan una caída del 13 por ciento en el volumen de ingresos de la operadora y siguen muy preocupados por el elevado endeudamiento. Entre los valores más pequeños, Cuatroochenta ha debutado con le pie derecho en el mercado BME Growth. Ha subido un 49 por ciento, hasta 14 euros, frente a los 9,35 euros que servían de referencia para su estreno.

En el mercado de divisas pierde fuerza el euro. Se cambia por 1,18 dólares, cuando en las últimas horas ha llegado a rozar 1,19. Mientras tanto se recupera la libra esterlina. Se acerca al cambio de 1,31 dólares, cuando hace unos días se negociaba a poco más de 1,28. El Reino Unido y la Unión Europea vuelven a las negociaciones con la intención de reunirse todos los días, incluidos sábados y domingos. Parece que ambas partes están comprometidas con evitar un Brexit sin acuerdo. Y la “sterling pound” reacciona positivamente.