El Congreso reactiva 8 comisiones y se reabrirá el debate en Pacto de Toledo

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes por mayoría reabrir el debate en ocho comisiones, entre ellos el de las pensiones en la Comisión del Pacto de Toledo, una vez que ha acordado formalizar la creación de estos organismos.

El primer Pleno del Congreso de la XIII Legislatura ha dado luz verde a la creación de la Comisión permanente de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, que por su cometido concreto requiere en cada legislatura su aprobación en Pleno para volver a formalizarse.

Además, ha acordado la constitución de otras siete comisiones: la de Violencia de Género; la de protección a la infancia; Seguridad Vial; Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades; para la auditoría de la calidad democrática; Estudio del Problema de las Drogas y Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En esta legislatura el Pacto de Toledo está presidido por la diputada socialista Josefa Andrés Barea que será la encargada de convocar a la mesa y portavoces cuanto antes para iniciar los trabajos en torno a las nuevas recomendaciones que deben garantizar la sostenibilidad de las pensiones.

Unas recomendaciones casi cerradas tras dos años de debate y en las que se incluía en la pasada legislatura con el consenso de todos los partidos, salvo de ERC, la revalorización de las pensiones con el IPC real anualmente.

De momento la revalorización de las pensiones conforme al IPC estaría en el aire a partir de 2020 puesto que el índice de actualización del 0,25 % aprobado por el Gobierno del PP seguiría en vigor y solo un nuevo Ejecutivo con plena capacidad podría derogarlo o modificarlo.

El Real Decreto Ley sobre pensiones aprobado en diciembre y acordado entre el PSOE y Unidas Podemos solo contemplaba la subida de la pensión según la inflación para 2018 y 2019, cuando se revalorizaron el 1,6 % las pensiones generales y el 3 % las mínimas y no contributivas.

Este decreto establecía además un plazo de seis meses para buscar un mecanismo adecuado que garantizara la revalorización de las pensiones cada año sin pérdida de poder adquisitivo, y dicho plazo venció en junio.

El debate de la creación de esta comisión y de las otras siete se ha hecho conjuntamente y el portavoz de Vox en el Parlamento, Iván Espinosa de los Monteros, ha señalado que la mayoría podrían se asumidas en las ya constituidas para ahorrar gastos, como la del Pacto de Toledo en la de Empleo, lo que ha recibido duras críticas del resto de portavoces.

Espinosa de los Monteros ha argumentado que tantas comisiones resta tiempo para poder controlar al Ejecutivo y solo beneficia a los grupos parlamentarios "para colocar a más gente con complementos salariales" y ha recordado que en agosto se han pagado 480.000 euros cuando los diputados no han trabajado.

El diputado del PSOE José Zaragoza ha acusado a Espinosa de los Monteros de querer "reducir el debate democrático" y de no interesarle comisiones como la de la Violencia de Género porque dicen "que es mentira" y ha criticado que digan que son "la España que madruga" cuando "no quieren comisiones porque no quieren madrugar y lo que no les gusta lo quieren eliminar".

De la misma manera, Macarena Montesinos, del PP, ha incidido en que la obligación de los diputados es trabajar en estas comisiones y presentar iniciativas para los ciudadanos y ha destacado la preocupación de los mayores por llegar a un acuerdo con las pensiones.

Desde Ciudadanos el diputado Miguel Gutiérrez ha lamentado que VOX quiera "escamotear" las opiniones de los ciudadanos reduciendo el trabajo de las comisiones y ha recordado que el Pacto de Toledo será probablemente uno de los grandes problemas de futuro donde deben comparecer los pensionistas.

El diputado de Podemos Chema Guijarro ha señalado que su formación también quiere proteger el gasto de las cuentas públicas y ha instado a debatir que el presupuesto del Congreso sea "más discreto y austero".