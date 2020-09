¿Compra o renting de coches para particulares? Te contamos cuál es la mejor opción

Desde hace algunos años, ha empezado a aparecer en el mercado de los automóviles una nueva forma de adquisición que parece presentar bastantes ventajas para los conductores: el renting para particulares. Se trata de una nueva tendencia dentro de este sector, que se ha visto renovada ante una nueva posibilidad más rentable y económica para muchas personas, evitando la compra de un vehículo, pero beneficiándose de toda la utilidad de un coche.

De un tiempo a esta parte hemos visto cómo el renting y la compra de vehículos peleaban por hacerse un hueco dentro del mercado, captando cada vez más la atención de los particulares que han visto cómo se abría una nueva posibilidad para adquirir, de una forma u otra, un vehículo nuevo. De esta manera, en los últimos cinco años, hemos podido comprobar cómo el sector del renting de coches para particulares en España ha aumentado sus beneficios de forma exponencial, ofreciendo una alternativa barata y práctica a miles de usuarios.

Por todo esto, en el día de hoy queremos profundizar un poco más acerca de cuál es el estado actual entre estos dos conceptos, el renting y la compra de vehículos; dos opciones que cuentan con ventajas y desventajas pero que pueden ser la manera perfecta de encontrar un vehículo de forma segura y rápida para cualquier particular interesado.

Así, veremos qué factores han influido en el aumento del interés por el renting en nuestro país, así como cuáles han sido y son las principales ventajas que presenta el renting de vehículos para particulares respecto a la tradicional compra de un coche. Toda la información y las mejores referencias para que tú mismo puedas decidir qué opción es más óptima para satisfacer tus necesidades actuales.

¿Qué diferencia el renting de la compra de un vehículo?

El punto principal a tratar en este post es, básicamente, la diferencia que podemos encontrar entre el renting y la compra de un coche para un particular. Ambas opciones se presentan fáciles y asequibles, por lo que debemos centrarnos en saber qué las distingue para poder decidir cuál de ellas encaja mejor en nuestra vida.

La diferencia más significativa entre ambas propuestas es, sin duda, la titularidad del vehículo. En el caso del rentingel particular interesado estaría alquilando el vehículo a largo plazo a través del pago de una cuota mensual en la que estarían incluidos diferentes servicios (como pueden ser el seguro del coche, el cambio de neumáticos, las revisiones técnicas…).

Por lo tanto, la mayor diferencia sería que en el rentingla titularidad del vehículo corresponde a la empresa que alquila el coche y, en la compra, seríamos nosotros mismos los titulares, pero teniendo que pagar además del importe del coche, todos los gastos de seguros y mantenimiento.

Las ventajas del renting de coches

Gracias a estas diferencias que comentamos con la opción de compra de un coche, el rentingcontinúa teniendo cada vez más aceptación entre los particulares, sobre todo, debido a las grandes ventajas que presenta respecto a otras opciones. Las principales ventajas del renting en contraposición a la compra de vehículos vienen dadas, sobre todo, por el ahorro de dinero.

Los gastos del vehículo

Cuando compramos un coche como particular, nos exponemos a una serie de riesgos relacionados principalmente con los gastos que el vehículo conlleva. Revisiones e intervenciones mecánicas y de mantenimiento, contratación de seguros, cambio de neumáticos, averías, matriculación…

El mayor contraste reside, sin duda, en que, en el caso delrenting,el particular no tendrá que hacerse cargo de estos gastos extra ya que, como normal general, estarán incluidos en la cuota mensual que se paga. Así, mientras tenga el coche con un servicio de renting, el particular sabrá en todo momento cuánto dinero al mes debe destinar al vehículo, sin tener que preocuparse por pagar imprevistos que pueden surgir.

Evitamos la pérdida de valor del coche

Además de esto, tampoco vemos cómo nuestra inversión pierde valor con el paso de los años, ya que, en cuanto termine el contrato, podremos acceder a un nuevo coche sin necesidad de subir la cuota mensual que pagamos, algo verdaderamente impensable en el caso de la compra de vehículos.

Un extra de flexibilidad para los particulares

Otra de las grandes ventajas del rentinges que aporta mucha más flexibilidad a los particulares, permitiéndoles elegir durante cuánto tiempo quieren conducir este coche. Normalmente, los contratos de renting pueden tener una duración de unos dos años, aunque existen opciones que permiten alquilarlos desde 6 meses hasta un máximo de cinco años. De esta forma, podemos cambiar de vehículo fácilmente si, por ejemplo, varían nuestras necesidades.

Siempre con la última tecnología

Finalmente, la última de las ventajas que vamos a mencionar en el día de hoy es que los coches de rentingson por lo general los últimos modelos que suelen salir al mercado, por lo que, como particulares, podemos disfrutar de la última tecnología y las mejores innovaciones en nuestro vehículo sin la necesidad de tener que invertir miles de euros en equiparlo.

El renting de coches crece de manera exponencial en toda España

Como vemos, las enormes ventajas que tiene el renting respecto a la compra más tradicional de coches son bastantes. Un mejor precio y un importe cerrado que incluye gastos, seguro y mantenimiento, convierten al rentingen una opción mucho más beneficiosa para todo tipo de conductores.

Por este motivo, en los últimos años hemos podido comprobar cómo cada vez son más los particulares que apuestan por este tipo de alquiler de vehículos en los que, finalmente, se acaba ahorrando mucho dinero y con el que disfrutamos de un servicio “todo incluido”. Una alternativa interesante, más accesible y que facilita, por ejemplo, que los conductores más jóvenes puedan permitirse hacer frente al pago de una mensualidad para poder contar con un vehículo propio.

En este sentido, elrenting de coches para particulares nos parece una opción más que aconsejable para pagar lo justo por movernos con un vehículo sin ninguna preocupación.