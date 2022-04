¿Cómo funcionan las subastas de energía?: así se fija el precio que pagas por la luz

Como si de una subasta de pescado se tratase, el sistema marginalista es el que impera también en la venta de la energía de nuestro país. Antes de nada, debemos establecer en qué consiste este tipo de compra y venta. Para el que se haya estado en alguna ocasión en un mercado mayorista de pescado, todos se venden al precio del más caro, truchas al precio de gulas. En un 'pool' energético pasa algo similar. Pero, ¿quién confluye y cuáles son los más caros y por qué se usa este sistema?

La subasta de la energía suele producirse antes del mediodía del día previo al consumo. Las plantas energéticas confluyen a la subasta para realizar hasta 24 ofertas, una por cada hora del día. La oferta consiste en una cantidad de energía a un precio determinado, pero ejemplo, el MWh a 30 euros, o incluso a cero euros. Así, se crea un listado de las ofertas de la más cara a la más barata. Es en ese momento cuando entran en acción las comercializadoras, las encargadas de abastecer de energía a los consumidores, por lo que deben acceder al mercado para abastecerse. En función de cuánta energía necesiten demandarán una cantidad y a un precio determinado, estableciéndose un rango de menos a más estén dispuestos a pagar.









Dentro de ese rango, el punto exacto en el que confluyen oferta y demanda es lo que se conoce como el punto de casación y es el que fija el precio. Dentro de las diferentes tecnologías energéticas que se ofertan, las más baratas suelen ser las renovables, que prácticamente venden el Mwh a 0 euros en muchos casos. Entre ellas, la eólica, la solar o la hidráulica; pero también se ofertan nuclear, gas y ciclo combinado, cogeneración o carbón.

No obstante, hay dos organismos que regulan la subasta: el primero es el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) y la Red Eléctrica. Esta última puede realizar reajustes y restricciones en base a criterios técnicos: por ejemplo, que desde Galicia no se venda energía a Murcia. Un cambio que encarece aún más la energía. Pero, ¿por qué se vende al precio de la más cara?





El mercado marginalista de la energía



Como explica a COPE el experto en mercado eléctrico, Manuel Fernández, renovables suelen ofertar a cero euros en la subasta, porque lo hacen en función al coste variable. “En realidad, en el caso de una eólica, el coste de generar esa energía es cero, lo que sí tienen es un coste de producción, de personal y de lo que les ha costado crear la planta”. Entonces, ¿por qué se ofertan a cero euros? “Porque, si no lo hacen, corren el riesgo de quedarse fuera de la puja”.









Y es que, en este punto, hay que entender que el sistema de venta de energía es marginal. Esto quiere decir que aunque las renovables o la nuclear se oferte a cero euros en la subasta y ese sea su punto de casación el precio final lo fija la energía más cara que, en la mayoría de los casos, suele ser el gas. Así, si el gas se paga a 200 euros el Mwh, el resto también se pagará a ese precio. “Por lo tanto, si una renovable oferta a 50 euros, corre el riesgo de que la energía más cara no llegue a ese valor, y se quede fuera de la subasta”, aclara Fernández.

No obstante, no siempre la marginalista es el gas, puesto que no siempre las comercializadores tienen que recurrir a ellas para cumplir la demanda. En algunos casos la energía más cara es la eólica o la hidráulica. “De hecho hay horas, como un sábado a las 4 de la madrugada, que el precio de la luz es cero euros”, aclara el experto en el mercado eléctrico.





¿Por qué no España mantiene un sistema marginalista?



Llegados a este punto, muchos se preguntarán: ¿por qué mantenemos un sistema que nos obliga a pagar las renovables al precio del gas extranjero? “Hay que pensarlo al revés: no es pagar por el más caro, es que el marginalista es el más barato de los más caros, no hay ninguno por debajo”. Un sistema que tienen implantados todos los países de la OCDE y que, según Manuel Fernández, no mejoraría con un sistema de pay-as-bid o “pago por oferta”. “Si implantamos un 'pay-as-bid' los que ofertan a cero ya no van a hacerlo”.

Un ejemplo de cómo derivaría el mercado eléctrico sería Wallapop. Si quieres vender un iPad en Wallapop, lo que haces es mirar a cuánto lo están vendiendo otros, y terminas poniendo un precio similar o superior, pero en ningún caso ofertas a cero para entrar en la puja.









¿Cómo solucionar la inflación del precio de la energía?



Uno de los horizontes es que, con la implantación de renovables y el uso de nucleares, no dependamos del gas, cuyos costes variables pueden ponerse al doble. Islandia o Suecia ya operan sin depender del gas, lo que le permite reducir los precios marginalistas hasta los costes variables de la energía nuclear, que podría oscilar entre los 40 y los 50 euros el Mwh, a diferencia de los 200 euros en los que estamos en España.

Dentro de las opciones que se han barajado para solucionar la inflación del mercado energético está subvencionar el gas, algo que, según Manuel Fernández, podría “bajar el precio del mercado a la mitad”. También se habla de la posibilidad de sacar el gas del sistema marginalista, y pagarlo aparte para que no inflar los precios del resto de tecnologías. “Todas son posibilidades pero el Gobierno no se ha decidido por ninguna, y no creo que vaya a terminar haciendo nada”.