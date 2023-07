Así te cuenta COPE, desde una gasolinera, cómo viven los españoles la subida del combustible

Se cumple la primera quincena de julio y eso significa que muchos españoles se encuentran rumbo a sus vacaciones. Las carreteras y los coches propios siguen siendo la forma preferida de viajar de los españoles, y este año la subida de la gasolina no será un impedimento.

Aunque el valor de los carburantes durante el primer trimestre del año se han mantenido relativamente estables, en la última semana los precios han repuntado levemente. Si hablamos de números, se calcula aproximadamente una subida de 0,19 % y un 0,21 % .

¿El motivo del aumento? El alza de los carburantes ha sido casi inmediata en el mercado minorista, y este aumento ha sido una respuesta al anuncio de Arabia Saudí y Rusia, principales productores de la OPEP, a reducir la producción de barriles.



El gran interrogante es cómo los españoles están viviendo la subida de la gasolina.

Los precios al pie de las estaciones de servicio que se manejan en Madrid son de 1,68 euros el litro de gasolina y el diésel a 1,52. "Un poco por encima de la media", así explicaba Claudia Cid, redactora en COPE, y añadía que "llenar el depósito hoy nos cuesta 92 euros, 10 euros más que hace un año si es un coche de gasolina, y 20 euros menos en el caso de los de gasoil"

Carlos, un cliente de la estación de servicio, aseguraba en COPE que, de momento, no ha notado la subida: “Los precios me parecen más o menos como el año pasado. Y no va a influir el precio de la gasolina en mis vacaciones, puesto que varían tanto los precios que no puedes tenerlos en cuenta a la hora de planificar las vacaciones. Rellenaré lo que haga falta sin tener en cuenta el precio del gasoil”.

Los carburantes en alza en plenas vacaciones

“Si echamos la vista más atrás y comparamos con 2019, estamos pagando entre 12 y 15 euros más, dependiendo del combustible”, explicaba Susana Moneo, periodista de COPE.

A la vez, Nacho Rabadán, director general de la Confederación de Estaciones de Servicio, ha explicado en COPE que luego de una época de estabilidad en lo que va de año: “Los analistas coinciden en señalar que en la segunda mitad van a sufrir un repunte los precios”.

Según el Boletín Petrolero de la Unión Europea, que recoge los datos de más de 11.400 estaciones de servicio en España entre el 4 y el 10 de julio, el costo medio de la gasolina rondó los 1,594 euros el litro, en tanto el precio del gasóleo superó los 1,439 euros.

Audio





Aunque la tendencia es al alza, siguen siendo unos valores que están lejos del máximo alcanzado en junio de 2022 como consecuencia de la crisis energética provocada por la invasión rusa a Ucrania, cuando el precio de la gasolina era de un 17,88% más, y el gasóleo estaba un 24,2% por encima de los valores actuales.