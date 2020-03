Cómo anular mi viaje por el coronavirus

Si la anulación es voluntaria dependerá mucho de la zona a la que se va a viajar y de las condiciones de la compañía aérea que en estos días están flexibilizando condiciones. Pero en principio sólo en el caso de que el viaje fuera a una zona declarada de riesgo se puede pedir el reembolso.

Vuelos

Lo más claro es si el vuelo se cancela por la compañía, como está ocurriendo con el recorte de rutas. Tienen que cambiarle el billete o devolverle el dinero. Desde Exteriores se recomienda no viajar a las zonas afectadas, pero eso no conlleva la devolución del billete. En el caso de vuelos a Japón o Italia las aerolineas están ofreciendo, en determinadas fechas, el canje para otras rutas. Lo hacen Iberia, Vueling, Ryanair y Air Europa, pero no hay un directiva al respecto, dependerá de cada compañía. Otra cuestión es anular el billete a cualquier otro lugar por miedo al contagio. En ese caso hay que tener en cuenta la tarifa y penalizaciones. Air France sin embargo sí propone el cambio de cualquier vuelo o el reembolso en un bono para utilizar en un año.

Hoteles y paquetes

Aunque hayamos pagado un seguro de cancelación, la letra pequeña no contempla el miedo al contagio así que compañías aéreas, hoteles y agencias nos pedirán que desembolsemos la penalización. En algunos casos llega al 100%. Si se ha contratado a través de una agencia de viajes será este operador el que lo gestione todo. El Ministerio de Consumo ha instado a empresas turísticas a que actúen con flexibilidad pero no hay una directiva concreta. La Confederación de agencias de viaje CEAV señala que intentan que las anulaciones sean lo menos gravosas para los viajeros pero siempre conllevan gastos. “Dependen de los proveedores” aseguran a COPE, aunque han constatado que dada la situación están flexibilizando sus condiciones.

Miedo insuperable

Así pues es miedo es libre pero no la cancelación de un viaje. Desde la Asociación de Consumidores y usuarios, OCU, recomiendan guardar toda la documentación y pedir la anulación por escrito en base a “un miedo insuperable al contagio” una causa que podria ser consideraba como de “fuerza mayor”. Esto les da la opción de reclamar los costes en un futuro.