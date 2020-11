¿Cómo afectaría a los clientes de BBVA y del Banco Sabadell una posible fusión entre ambas entidades?

BBVA y Banco Sabadell mantienen conversaciones para llegar a una operación de fusión entre ambas entidades, con autorización de sus consejos de administración.

De momento, tanto el banco que preside Carlos Torres (BBVA) como la entidad que preside Josep Oliú (Banco Sabadell) han informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se ha iniciado el proceso de revisión ('due diligence') recíproco, como es habitual en este tipo de operaciones, y se ha designado a los asesores externos.

En cualquier caso, desde el BBVA aseguran que no se ha tomado ninguna decisión sobre la potencial operación, que "no existe certeza alguna de que se llegue a adoptar ni, en ese caso, sobre los términos y condiciones". Desde el Sabadell señalan que "no hay tomada ninguna decisión ni certeza alguna de que se vaya a adoptar" y que, si se adoptara, "se informará en los términos exigidos legalmente".

Lo que sí es una certeza es que el BBVA ha contratado a JP Morgan para negociar la compra de Sabadell, cuyo interlocutor es Goldman Sachs. Y que previamente a estas operaciones, el BBVA ha vendido su negocio en Estados Unidos por 9.700 millones de euros (11.600 millones de dólares). Todo un golpe de efecto de cara a sus accionistas y para posicionarse dentro del mercado ya que su patrimonio tangible se va a incrementar en 1.400 millones de euros y le va a generar una plusvalía neta de impuestos de 580 millones de euros.

La capitalización del BBVA era de más de 21.000 millones de euros -el pasado viernes-, mientras que la del Sabadell está en casi 1.900. El BBVA es 11 veces más grande. En cuanto a los activos en España las diferencias se acortan, pero el banco vasco sigue siendo el doble que el catalán con sede en Alicante. El BBVA, en septiembre, tenía 403.000 millones de euros en activos mientras que el Sabadell cuenta con casi 193.000 millones de euros también en activos. Si finalmente se fusionan sus activos sumarían 596.000 millones de euros.

Si se consiguiera la fusión entre BBVA y Banco Sabadell daría lugar a un grupo con activos globales de 963.108 millones de euros, un total de 9.769 oficinas en las geografías en las que opera (7.565 de BBVA y 2.204 de Sabadell) y 148.028 empleados.

Y con los clientes, ¿qué pasaría con sus tarjetas, cuentas, hipotecas?

Así puede afectar la fusión a los clientes

Cuando se habla de operaciones a tan alto nivel y con tan alto volumen, no solo de capital, sino también de oficinas, empleados y clientes, la primera pregunta que surge es ¿cómo les va a afectar?

Sin duda, los 10 millones de clientes con los que cuenta BBVA en España y los más de 5,5 millones de clientes del Banco Sabadell leen con avidez las noticias relacionadas con ambas entidades cuya fusión sumaría un macro banco con casi 92 millones de clientes.

Vuelve a pasar lo que ocurría hace unas semanas cuando saltó la noticia de la fusión entre Caixabank y Bankia, del que resultaría el primer gran superbanco español, el segundo sería el resultante de esta fusión entre BBVA y Sabadell.

Concentración bancaria que es muy buena para el sector como ha explicado en "Herrera en COPE" Luis Garvía, director del Master en Riesgos Financieros del ICADE Business School, "a España le interesa en lugar de tener 9 bancos con problemas, tener dos o tres entidades grandes porque al final es más fácil rescatar a tres que a nueve".

Recalca el experto financiero que estamos en "una situación compleja" y ante esto "para el país cuanto más estén concentrados los bancos mejor porque la banca española está malita".

Las condiciones de varios productos de BBVA y Sabadell podrían cambiar si se concreta su proyecto de fusión, especialmente en lo que respecta a cuentas y tarjetas, aunque no a productos de duración determinada, como préstamos o hipotecas. Movimientos ante los que los clientes deben mantener "la calma porque los cambios no se producen de un día para otro" remarca Luis Garvía.

Número de cuenta

De entrada, el IBAN de la cuenta bancaria como el número de las tarjetas de débito que van asociadasa una cuenta no cambiarán. Aunque una vez que la fusión se implemente, al ser una nueva entidad, el IBAN tendrá que ser nuevo. El cliente debe saber que el banco le avisará previamente para comunicarle todos los cambios.

Domiciliaciones de recibos

El cliente, en principio, no debe ocuparse de nada, ya que será el banco quien se encargue de las gestiones de domiciliación pertinentes. De lo que sí debe ocuparse el cliente es de comunicar a su empresa del nuevo IBAN para la domiciliación de la nómina.

Y ¿qué pasa con las hipotecas?

El contrato de la hipoteca no tiene por qué sufrir ningun variación tras la posible fusión. El cliente debe tener claro que las condiciones serán las mismas que tenía previamente al acuerdo alcanzado para el nuevo banco: plazo, tipo de interés, productos adicionales para bonificarlo o comisiones.

Tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito sí pueden sufrir cambios en sus condiciones, dado que su contrato cuenta con una duración indefinida, a diferencia de créditos, hipotecas y depósitos, que tienen un plazo concreto. En el caso de los depósitos, la entidad resultante de la posible fusión deberá mantener las condiciones ya firmadas hasta que finalice el contrato, aunque podría cambiarlas al renovarlo.

Comisiones

Aquí sí que hay que tener cuidado como advierte el director del Master en Riesgos Financieros del ICADE Business School, Luis Garvía que subraya que "estamos viviendo un cambio de época en la que todos nos conectamos a través del móvil con nuestro banco. Llevamos veinte años de cambios y estamos viviendo un proceso de degradación constante y si no miramos las comisiones que nos están cobrando nos llevaremos sorpresas desagradables. Las comisiones se van a ir agrandando, hay que estar pendientes porque al final los gigantes nos van a cobrar mucho".

Acciones

Los clientes o no clientes que tengan acciones tanto de BBVA como de Sabadell están de enhorabuena porque han visto como la capitalización de ambas entidades se han incrementado en los últimos dos días. Así quien tenga, por ejemplo, 10 acciones del Sabadell, si ya se hubieran fusionado recibiría, por capitalización, 1 acción de BBVA.

Oficinas

En este terreno sí se van a seguir produciendo movimientos, movimientos que suponen que se seguirán cerrando oficinas. "Las oficinas tienden a desaparecer. El futuro de la banca es digital" afirma Luis Garvía que hace un llamamiento a aquellos que aún prefieren acudir al banco a hacer getiones, "quien no maneje internet que vaya entrando porque es el futuro"