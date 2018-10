La Comisión Europea ve "muy probable" que pida a Italia cambiar sus presupuestos

El comisario europeo de Presupuesto, el alemán Günther Oettinger, considera "es muy probable" que el Ejecutivo comunitario tenga que pedir a Italia que corrija su borrador de presupuesto a la vista de las cifras, si bien subrayó que aún no se ha tomado una decisión respecto al mismo.

"Es mi opinión personal que en base a las cifras es muy probable que tengamos que pedir a Italia corregir el borrador de presupuesto", dijo Oettinger en la red social Twitter.

It is my personal opinion that based on the figures it is v likely that we have to ask Italy to correct the draft budget. I did NOT say there is a Commission decision on #Italy, nor that a letter w/ a rejection is being sent this Thursday Friday #Italien #Salvini @MarkusBecker https://t.co/GFBP6vk89H