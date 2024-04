Coche, hipoteca o tus joyas: Así afecta al bolsillo de los españoles el ataque de Irán e Israel

Fin de semana en el que el mundo ha contenido la respiración. Ahora, tras el ataque de Irán con cientos de drones, misiles balísticos y de crucero, todos los ojos están puestos en Israel y su posible respuesta, después de que su principal aliado militar, Estados Unidos, avisara de que no apoyará una escalada de la tensión en Oriente Medio.

Una fuerte tensión entre Irán e Israel que tensa además los mercados y que tiene su repercusión en la economía y en nuestro bolsillo. Porque como cualquier inestabilidad puede darse un efecto dominó en el resto de países, algo que ya vivimos con el estallido de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El pasado viernes ante la posibilidad de un ataque inminente de Irán contra Israel, la tensión escalaba en los mercados y daba un empujón al alza a los precios del petróleo que se situaban en sus niveles más altos desde octubre o del oro que encadenaba varios máximos históricos durante la sesión.

Tus joyas de oro, valen más

El oro es un valor refugio, esto quiere decir que pase lo que pase, no va a perder valor, incluso puede aumentar, se ahí que en momentos convulsos y de incertidumbre, la gente prefiera aferrarse a él. Así sucedió durante la crisis financiera de 2008, en lo peor del coronavirus, o con la guerra de Ucrania.

No obstante este lunes, las aguas parecen estar volviendo a su cauce, aunque con cautela, y este lunes el precio del barril de petróleo arrancara la jornada con un ligero descenso, hasta 90,16 dólares. Según los expertos, el mercado del 'oro negro' recibió con tranquilidad el hecho de que no se registrasen víctimas en el ataque del fin de semana, así como las peticiones de la comunidad internacional a calmar las tensiones y no responder de inmediato. También ha contribuido que Estados Unidos ha marcado cierta distancia y haya dicho que no se uniría a Israel en una posible respuesta a los iraníes.

¿Cómo nos afecta esta escalada de tensión?

Cualquier movimiento en el tablero internacional, por lejano y peregrino que nos parezca, tiene implicaciones en nuestro bolsillo.

De entrada, los expertos alertan de que la subida del precio del petróleo lo notaremos "en las gasolinas, el gas y la energía en general", explica en Herrera en COPE, la experta en economía, Pilar García de la Granja.

Inflación e hipotecas

En segundo lugar, este incremento de los precios energéticos "provoca la subida de las materias primas y de los costes de producción, lo que se traducirá en más inflación", explica De la Granja.

Y si hay más inflación, "se desinfla la posibilidad de rebaja de tipos de interés en el corto plazo". Para este año los economistas esperaban al menos cuatro rebajas de tipos de interés en la eurozona y ahora "o se pueden retrasar las rebajas de tipos o estas pueden ser en menor cuantía".

