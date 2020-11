La CNMV advierte sobre 35 'chiringuitos financieros' radicados en el extranjero

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recibido 35 nuevas advertencias de entidades que están prestando servicios de inversión sin contar con autorización para llevar a cabo esta actividad y que están radicadas en Reino Unido, Luxemburgo y Austria.

La FCA ha avisado sobre varias firmas, como Bitrend, KM Asset Holdings, Aussie Trust, IFSL Group, The Money Market, Compare UK Best o The Investment Checker, además de clones como Investec Asset Management, Redmaine Cooper Price o BDS London.

Por su parte, la CSSF de Luxemburgo ha añadido a su lista de 'chiringuitos financieros' a Coinglobefx, Kurprinz Capital o Tan Allen Piguet Asset Management.

En su caso, la FMA de Austria ha advertido sobre Stanton Wade, Prime Funder, Monacoins.co, Triton Partnership, Kolusha Ou y Prime-Investfx.

La CNMV recuerda que las advertencias de los reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en su propia web, mientras que las de los no europeos se pueden encontrar en la web de IOSCO, a través del enlace 'Investor Alerts'.