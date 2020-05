Cerca de 400 analistas financieros se certificarán en ESG de forma 'online' con Effas

La Federación europea de sociedades de analistas financieros (Effas, por sus siglas en inglés) permitirá que 370 candidatos realicen el examen para obtener la certificación de analista en ESG (ambiental, social y de buen gobierno) de forma 'online', según informó en un comunicado.

Tras la cancelación de los exámenes presenciales previstos debido a la pandemia de Covid-19, Effas ofrecerá por primera vez, el 12 de junio, esta prueba 'online' con la ayuda de un servicio de supervisión de exámenes que utiliza inteligencia artificial para verificar que no se realizan infracciones.

Unos 60 candidatos españoles que se forman en el centro de formación del Instituto Español de Analistas Financieros-Fundación de Estudios Financieros ya se han inscrito a este examen 'online'.

El presidente de Effas, Jesús López Zaballos, ha avanzado que se realizarán nuevas convocatorias online más adelante, por el alto volumen de candidatos ya registrados para llevar a cabo el primer examen online de la certificación CESGA.

Este certificado ya ha acreditado a más de 600 especialistas del sector y la Federación espera que esta cifra se duplique antes de finales de 2020. Entre las compañías que están certificando a sus profesionales en ESG este año se encuentran Andbank, Bankia, BBVA AM, BNP Paribas AM, Caixa AM, Deutsche Bank, DWS Investment, Mapfre Inversión, Metzler AM, Tressis Gestión y Santander AM.