Calviño pide a Europa una "verdadera respuesta" y "más ambición" frente a la crisis del Covid-19

La vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha pedido este miércoles una "verdadera respuesta europea" a la crisis que ha desatado la pandemia del coronavirus.

La ministra ha asegurado que las instituciones europeas deben financiar el esfuerzo adicional que están realizando los distintos países para afrontar esta crisis y ha señalado que esta financiación se puede conseguir con coronabonos'; a través el Banco Europeo de Inversiones (BEI), reforzando las garantías y armonizándolas para las empresas europeas, y por medio del MEDE, que puede financiar a los Estados y asumir los costes adicionales de esta crisis.

"Nosotros estamos apoyando todas estas medidas para dar una respuesta decidida a la crisis y también para pensar en la recuperación cuanto antes, con un plan Marshall de inversiones y reformas que nos permita recuperar un crecimiento robusto", ha apuntado la vicepresidenta en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Preguntada por el rechazo de Alemania y Holanda a los 'coronabonos' y las divisiones entre el Norte y el Sur, Calviño ha asegurado que hay una gran mayoría de países que ven las cosas como España y que piden esa respuesta europea, ya sea a través de 'coronabonos' o no, pero en todo caso "conjunta".

También ha indicado que una gran mayoría de países cree que esta crisis no es como la anteriores. "Por tanto, no hay por qué tener algunas de las reacciones que lamentablemente algunos estados miembros todavía tienen. Yo confío en que la razón prevalezca y todos se den cuenta de que no estamos hablando de un tema puramente económico, sino de cómo responder todos a una a una crisis que nos afecta a todos", ha afirmado.

Calviño ha asegurado que mantiene contactos diarios con todos los ministros y organismos para tratar de buscar una respuesta europea y piensa que, más allá de que todas las instituciones deben "echar el resto y apoyar a los países que están en primera línea de esta crisis", es importante reforzar el elemento político y social de la construcción europea. "La solidaridad entre países es la base del proyecto europeo y este es el momento de demostrarlo", ha subrayado.

Aunque ha apuntado que se está avanzando en los últimos días en una solución transitoria, la de establecer una línea de liquidez para todos los países, la ministra considera que ésta no sería una solución estructural, por lo que espera que los Jefes de Estado y de Gobierno, en su reunión de esta semana, empiecen a hablar de aspectos "más ambiciosos" y de un plan que permita salir cuanto antes de esta situación.