El boom de la Formación Profesional en España: en Madrid y Barcelona ya no quedan plazas para grados medios

La Formación Profesional ha ganado prestigio por su alta empleabilidad, la relación directa con la empresa y su adaptación al mercado de trabajo. El 95% de las pymes valora especialmente la formación práctica que tienen las FP en lugar de tantas horas teóricas. El 61% de las pequeñas y sobre todo medianas empresas en industria, construcción y tecnología se plantean contratar a un estudiante de FP por encima de otras opciones. La tasa de ocupación con un grado medio en estas áreas supera el 74%. Un estudio del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada destaca que la FP al contrario de las enseñanzas Universitarias, muestra unos niveles de flexibilidad y de proximidad a la realidad laboral en el mundo empresarial que le está permitiendo diseñar especialidades pegadas al terreno del empleo, de las necesidades reales de las empresas y por tanto del desarrollo profesional de sus estudiantes.

Más demanda que oferta

Para dentro de 4 años España va a necesitar un 50% de trabajadores con cualificación intermedia y actualmente sólo un 25% tiene esa cualificación. Y en una sociedad con el paro juvenil más alto de Europa los jóvenes lo ven como una oportunidad para entrar pronto en el mercado laboral. Este año en Madrid y Barcelona ya no quedan plazas de grado medio y hay estudiantes que se trasladan de comunidad para poder cursar su especialidad. Adrián quiere ser mecánico, vive en Madrid y le ha costado “un montón” encontrar una plaza subvencionada en la convocatoria de Septiembre. “he recorrido 5 centros y he llamado a otros 3 -cuenta a COPE- ha sido una desesperación porque creí que no iba a poder entrar en ninguna”. Sí hay plazas en centros privados pero “mi familia no se puede permitir pagar 8.000 euros que nos pedían en un centro privado”. Finalmente podrá estudiar grado medio de Automoción en San Sebastián de Los Reyes “fui prontísimo y entré el primero cuando abrieron secretaría , detrás de mi había un montón de gente que no tuvo suerte.”

Según todos los expertos la FP va a ser clave para el crecimiento económico por su proximidad a la realidad de las empresas pero de momento sólo el 25% de quienes hacen un grado medio, continúan después con un grado superior.