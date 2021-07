La Bolsa se viste de rojo una vez más, mientras se abarata el petróleo tras el acuerdo de la OPEP

La sombra de la variante delta del coronavirus es alargada... y muy preocupante. El temor a la expansión de esta cepa de la pandemia mantiene muy presionadas a las Bolsas de medio mundo. No es para menos porque amenaza con torpedear la recuperación económica. Y amenaza además con dinamitar los JJOO de Tokio, donde la covid-19 ha hecho acto de presencia ya en la villa olímpica.

El índice Ibex 35 ha abierto en 8.415 puntos, con una pérdida del 1,15 por ciento. Llueve sobre mojado, porque la semana pasada perdió un 3 por ciento. Bajan todos los grandes valores. No se salvan ni las empresas turísticas, que ignoran la decisión del Reino Unido de abrir la mano a partir de hoy en sus restricciones al movimiento de personas.

En los demás mercados, el petróleo del Mar del Norte se paga a menos de 73 dólares, cuando hace pocos días superaba los 76, que es su precio más alto de los últimos tres años. Es la mayor caída semanal del petróleo desde el mes de marzo.Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos han alcanzado este domingo un acuerdo para aumentar la producción. Los 23 países que conforman la OPEP y sus socios (la llamada OPEP +) pondrán en el mercado 400.000 barriles diarios más al mes a partir de agosto y hasta finales de año. De esta forma el año terminará con dos millones de barriles más por día. Rusia espera recuperar en la primavera de 2022 el nivel de producción que tenía antes de la pandemia. Esta decisión del cartel quitará presión a la escalada de la inflación, siempre y cuando la demanda de crudo y carburantes no la deje en agua de borrajas. Si la demanda sigue creciendo y enjuga el aumento de la oferta, es difícil que bajen los precios.

Esta semana comienza en España una nueva temporada de presentación de resultados empresariales. Son las cuentas al cierre del primer semestre. Llegan las de Bankinter, Iberdrola y Caixabank, entre otras. Desde EEUU llegarán las cuentas de IBM, Intel, J&J, Netflix o Cocacola, también entre otras muchas. Los inversores las vigilarán con mucha atención. Se esperan fuertes incrementos en los beneficios, ya que comparan con el segundo trimestre del año pasado en el que la economía mundial estuvo prácticamente paralizada.

Hoy los inversores tendrán que estar atentos al informe mensual del Bundesbank, el banco central alemán. El miércoles la cita es con la balanza comercial de Japón. Los analistas esperan una ligera reducción de las importaciones y que el déficit se haya reducido sustancialmente en el mes de junio. Pero la gran referencia de la semana para los mercados financieros llegará el jueves desde el consejo del gobierno que celebrará el Banco Central Europeo. No tocará ni el precio del dinero, ni la facilidad de depósito ni su programa de compra de bonos, pero dará pistas sobre movimientos futuros. Se espera un mensaje muy laxo, sin prisas a la hora de retirar las medidas de estímulo. El BCE, por cierto, estudia el lanzamiento de un euro digital. Analizará la posibildad durante dos años y después decidirá si efectivamente se lleva a la práctica o no.

El Banco Central Europeo ha revisado su estrategia hace muy pocos días. Ha modificado su actual objetivo de inflación, que desde ahora será flexible “alrededor” del 2 por ciento. Ello implica que la autoridad monearia europea no tomará medidas automáticamente en caso de que supere temporalmente esa cifra. Aleja el temor a un endurecimiento prematuro de su política monetaria. Además, la presidenta el BCE, Christine Lagarde, ha asegurado que la entidad va a remodelar su orientación futura, así que los mercados la ecucharán con anteción este jueves.

Ese mismo día, el jueves, se publicará el índice de confianza del consumidor en la zona euro. Es una referencia que habitualmente siguen numerosos inversores. Desde Estados Unidos llegará la estadística de venta de casas de segunda mano. El viernes es jornada festiva en Japón, donde celebran el día del Deporte. Los mercados dispondrán al final de la semana de una nueva entrega de los índices PMI de actividad en sector servicios y en el manufacturero tanto en Europa como en Estados Unidos. Son los datos correspondientes al mes de julio.