La Bolsa sestea, mientras la rentabilidad de la deuda marca nuevos mínimos históricos

La Bolsa insiste en las ganancias. Con mucha moderación y con notables prevenciones, pero con ganancias. La de hoy puede ser la cuarta sesión alcista consecutiva. El índice Ibex 35 suma un 0,10 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 9.290 puntos. Se espera una jornada tranquila –si nada viene a turbar esta paz- y con escaso volumen de negocio. Flojean Repsol y los bancos, mientras se recuperan Inditex, Telefónica y las eléctricas.



Pese al buen desempeño de la renta variable en los últimos días, los inversores no se confían demasiado y miden mucho sus apuestas. El dinero sigue buscando refugio en el mercado de deuda pública, en el que el rendimiento de los bonos españoles a diez años marca hoy nuevos mínimos históricos. Ofrece una rentabilidad del 0,25 por ciento. Aunque las comparaciones son odiosas, a ese plazo Italia se financia al 1,8 por ciento, aunque esta cifra podría mejorar ligeramente ante la intención del gobierno de Roma de tomar medidas para reducir su déficit . La prima de riesgo española cae a 65 puntos, un nivel que no se veía desde hace al menos diez años. Los analistas no esperan una caída mucho más acentuada, sitúan el suelo “lógico” -como mucho- en la zona de los 50 puntos. Cerró el año pasado en 117. Hace seis meses el rendimiento de las obligaciones españolas estaba en el 1,42 por ciento y las alemanas en el 0,25.



En Estados Unidos, el rendimiento del bono a diez años baja al 1,95 por ciento. Su rendimiento es inferior al bono a tres meses (2,3 por ciento) en una inversión de la curva que suele interpretarse como ave precursora de un próximo deterioro de la actividad económica. Hoy en Estados Unidos se publican los indicadores del sector industrial y de servicios y también la balanza comercial. Hoy Wall Street y los demás mercados estadounidenses cerrarán antes. Celebrarán sólo media sesión. Y mañana, 4 de julio, Estados Unidos celebra el “independece day”, por lo que permanecerán cerrados los mercados financieros de aquél país. Ayer el índice Nasdaq de empresas tecnológicas firmó un nuevo récord histórico. Y no andan muy lejos de sus máximos el Dow Jones de valores industriales y el S&P 500.



Los mercados disponen ya de algunas importantes referencias. El índice PMI de servicios de China. Se ha situado en junio por debajo de las previsiones, con una lectura de 52,0 puntos, frente a los 52,7 del mes anterior. En Japón este indicador ha mostrado una ligera mejoría. En España el sector servicios ha mejorado en junio. Continúa la expansión en este sector.



En el mercado petrolero, el precio ha bajado con fuerza en las últimas horas, haciendo caso omiso a los acuerdos de la OPEP para mantener los recortes en la producción hasta marzo del año que viene. Hoy se paga ya por debajo de 63 dólares. Se ha abaratado tres dólares en pocos días.



La menor tensión entre China y EEUU se deja notar también en el mercado de metales preciosos. Faltan detalles y concreción en las negociaciones entre las dos mayores potencias económicas del mundo, pero lo cierto es que la situación de fondo ha mejorado notablemente. El oro afloja tras su última escalada. Pierde la cota de los 1.400 dólares por onza, frente a los 1.435 de hace pocos días. A comienzos de este año se pagaba por debajo de 1.300.