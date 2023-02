La Bolsa da un paso atrás y se deprecia el euro frente al dólar, mientras baja ligeramente el petróleo

El lunes termina en la Bolsa con el índice Ibex 35 en 9.152 puntos. Ha perdido un 0,72 por ciento en el día. No es un descalabro demasiado importante teniendo en cuenta que el mercado se mueve en sus niveles más altos desde junio de 2021. En poco más de un mes la Bolsa ha acumulado ya una cercana al 12 por ciento. Hoy los inversores han tomado beneficios en algunos de los valores que más se habían revalorizado en las últimas semanas, como los bancos (con algunas excepciones, como Caixabank o Bankinter) y las empresas relacionadas con el turismo y los viajes. Mal tono también en las acereras, en especial en Arcelor, que publicará sus cuentas el jueves. Por el contrario, ha aguantado hoy razonablemente bien la empresa de distribución Logista. Los analistas esperan buenas noticias en la presentación de resultados trimestrales que realizará la empresa dentro de un par de días.

En el ánimo de los bolsistas se ha dejado notar el aumento de la tensión geopolítica, después de que Estados Unidos haya derribado el globo espía de China. En el platillo optimista de la balanza figuran los buenos datos de confianza del inversor y del consumidor en la zona euro. Además, las ventas al por menor en Europa no se han deteriorado demasiado en diciembre, lo que ha tranquilizado parcialmente a los inversores. Los mercados descuentan cada vez con mayor intensidad un aterrizaje suave de la economía europea en lugar de una recesión profunda.

Pese a ello, los expertos del banco estadounidense de negocios JP Morgan creen que ha llegado el momento de reducir posiciones en la Bolsa aprovechando el fuerte repunte que han experimentado los precios desde los mínimos del pasado mes de octubre. Los expertos de esta firma pronostican “baches” durante el segundo y tercer trimestre. Mañana, los inversores dispondrán de referencias tan relevantes como la balanza comercial de Estados Unidos y las cifras de producción industrial de Alemania y de España. Y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tiene prevista mañana una comparecencia pública. Los mercados siguen digiriendo las cifras de empleo que se publicaron el viernes en Estados Unidos. La tasa de paro se ha reducido una décima en aquel país, hasta el 3,4 por ciento. La economía estadounidense creó el mes pasado 517.000 empleos no agrícolas. Son cifras muy sólidas. La secretaria del Tesoro de EEUU y ex gobernadora de la Reserva Federal, Janet Yell, ha afirmado que no puede hablarse de recesión cuando el mercado laboral se encuentra tan fuerte.

Los inversores interpretan que con estos datos sobre la mesa la Reserva Federal no dudará en subir el precio del dinero al menos un par de veces más. Tampoco dudan de que mantendrá su política monetaria restrictiva durante bastante tiempo. Por eso mismo el dólar se ha fortalecido frente al euro. La moneda común se cambia esta tarde por poco más de 1,07 dólares, cuando hace unos días llegó a superar la barrera de 1,10.

Además, los inversores tienen una importante cita mañana con el Tesoro español, que coloca letras a seis y 12 meses. Últimamente, las letras, sobre todo las que se emiten a un año, han suscitado un enorme interés por parte de los inversores, ya que ofrecen un rendimiento del 3 por ciento. Mientras tanto, el petróleo baja, se paga a 80 dólares, lejos de los 87 que alcanzó hace una semana. Ayer entró en vigor la prohibición de las importaciones de diésel y otros productos derivados del petróleo procedentes de Rusia. De momento, no se ha dejado notar en el precio de los carburantes.