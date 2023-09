La Bolsa digiere las peores previsiones del Banco de España y logra cerrar con ganancias

El índice Ibex 35 ha cerrado este martes en 9.527 puntos, con una ganancia del 0,48 por ciento. Han tirado hoy del mercado las eléctricas y los bancos. También han subido Repsol, que se beneficia por la subida del precio del petróleo, y Telefónica, que supera los cuatro euros por acción. Hoy han lastrado al mercado, entre otros, Inditex y Fluidra.

Los mercados han asumido las nuevas estimaciones que maneja el Banco de España. Ha rebajado en cuatro décimas su previsión de crecimiento del PIB en 2024, hasta el 1,8 por ciento, con una tasa de inflación del 4,3 por ciento. Para el año en curso el Banco espera un crecimiento del 2,3 por ciento. Según la entidad, la actividad ya ha comenzado a enfriarse en este último trimestre.

Por su parte, la OCDE ha elevado su estimación de crecimiento de la economía española en este año, hasta el 2,3 por ciento, mientas mantiene su previsión para 2024 en el 1,9 por ciento. El PIB español, recordemos, creció un 5,8 por ciento en 2022. La zona euro en su conjunto, según las OCDE, crecerá en el ejercicio actual un 0,6 por ciento y un 1,1 en el próximo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico espera que Alemania entre en recesión este año para volver a un suave crecimiento en el siguiente. La OCDE estima que la inflación cerrará el año en España en el 3,5 por ciento, muy por debajo del 8,3 del pasado. En 2024 el IPC español repuntará hasta el 3,4 por ciento en su tasa general. La subyacente, que no contempla ni energía ni productos frescos, se situará en el 4,8 por ciento este año y en el 3 en el próximo.

El mercado petrolero continúa presionando al alza sobre la inflación y a la baja sobre el crecimiento. El crudo del Mar del Norte, el que sirve como referencia en Europa, ha alcanzado su nivel más alto en cerca de un año. Supera ya los 95 dólares por barril. Se ha encarecido un 25 por ciento en tres meses. Así que los carburantes no paran de subir. El precio medio por litro en las estaciones de servicio es hoy de 1,77 euros para la gasolina y de 1,69 para el gasóleo.

Hoy el euribor, la referencia que se utiliza en España en siete de cada diez hipotecas, ha vuelto a subir con fuerza. Supera ya el 4,21 por ciento. Hace un año estaba en el 2,25. Los titulares de un crédito hipotecario a tipo variable verán aumentar sus cuotas mensuales una vez más en la próxima revisión. Los analistas creen que el precio del dinero ya no subirá más, pero se mantendrá alto durante mucho tiempo. No se espera que comience a bajar al menos hasta la segunda mitad del año que viene. Será cuando los hipotecados comiencen a sentir un cierto alivio. Hay más de cuatro millones de créditos vivos de este tipo. Según una encuesta elaborada por la agencia Reuters entre conocidos economistas, el Banco Central Europeo no comenzará a bajar el precio del dinero hasta, al menos, el tercer trimestre del próximo año. Los más optimistas creen que el primer recorte de tipos puede producirse en julio.