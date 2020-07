La Bolsa se despereza y consigue taponar la sangría bajista de las últimas sesiones

Ha reaccionado la Bolsa tras varios días muy negativos. Ha conseguido, además, coger un poco de aire y mantenerse con cierta holgura por encima de los niveles técnicos que los analistas consideran peligrosos. La primera línea roja está en la zona de los 7.100 puntos. Hoy el índice Ibex 35 ha cerrado en 7.246 puntos, con alza de un 1,06 por ciento.

Ha subido Bankia, que deja abierta la puerta a operaciones de concentración. Hace pocos días el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, aseguraban que en los próximo meses iban a producirse fusiones en el sector. El consejero delegado de Bankia, José Sevilla, confía en que la entidad –y el conjunto del sector financiero- pueda volver a repartir dividendos en el año 21. El BCE ha extendido hasta finales de año su “recomendación” los bancos de no pagar dividendo hasta finales del ejercicio en curso. De momento, el BCE ha constatado que las pruebas de stress a las que ha sometido los bancos indican que la situación es buena, aunque hará falta más capital si se agrava la crisis del Covid-19. Según las previsiones del BCE, en su escenario central más probable, la economía europea se contraerá un 8,7 por ciento este año, con un crecimiento del 5,2 en el año 21 y del 3,3 por ciento en 2022.

Hoy se han disparado las acciones de Liberbank tras conocerse que el Bank of America ha aumentado su presencia en su capital en un 6,4 por ciento. Los rumores de mercado barajan desde hace tiempo una posible fusión de Liberbank con Unicaja. Han reaccionado las acciones de la aerolínea IAG. Logran salvar la cota de los dos euros. A comienzos de año cotizaba por encima de ocho. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo estima que el tráfico de pasajero no volverá a los niveles que tenía antes de la pandemia hasta el año 24. En su anterior estimación establecía el horizonte de recuperación en el año 2023. Ha subido con fuerza Endesa, que ha publicado buenos resultados.

Hoy se ha conocido el índice que mide la confianza del consumidor de Estados Unidos. Se ha deteriorado. Ha pasado de 98,1 puntos hasta 92,6. Es un dato malo y peor de lo que se esperaba. Así que el euro sigue muy fuerte en su cruce con un muy debilitado dólar. Se mantiene con holgura por encima de 1,17 dólares, lo que a su vez da alas a la cotización del oro, que sigue de máximo en máximo. Estas arde se paga a 1.950 dólares. A estas alturas ya casi todos los analistas esperan verlo dentro de poco por encima de 2.000 dólares. Los analistas de Goldman Sachs sitúa su precio objetivo en 2.300 dólares a un año vista. Su anterior estimación situaba al vil metal en 2.000 dólares, un precio que ya está a tiro de piedra.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo aumenta. Se aleja de mínimos, se va hasta 87 puntos, ante los negros nubarrones que se ciernen sobre el sector turístico, tradicional locomotora de la economía española. El rendimiento del bonos a diez años ha subido al 0,35 por ciento. También han crecido rápidamente las primas de riesgo de Portugal, Italia y Francia. El dinero busca los bonos alemanes.

En Estados Unidos todos los ojos miran hacia el nuevo plan de estímulo económico que negocian Demócratas y Republicanos, sin perder de vista la cita electoral de noviembre. Crece el nivel de desaprobación popular del presidente Trump. Supera ya el 55 por ciento de los estadounidenses consultados. Está más cerca del desastre electoral que de renovar su mandato.

Le puede dar algo de aire al presidente Trump ese ambicioso plan de inversiones en infraestructuras que prepara para alentar la recuperación. De momento, Trump espera una intensa recuperación de la actividad económica en lo que queda de año y pronostica un crecimiento histórico en el próximo ejercicio. La falta de control de la pandemia de coronavirus en algunos de los estados con mayor poderío económico podrían matizar notablemente las previsiones del presidente. Pero Trump cuenta con un as en la manga. Una cuarta parte de las empresas que componen el índice S&P 500 ya han publicado sus cuentas trimestrales. De ellas, más del 80 por ciento ha superado las previsiones del mercado. Es un dato. El jueves se conocerá el PIB de EEUU del segundo trimestre. Se esperan muy malas noticias. Antes, mañana, la Reserva Federal dará a conocer sus decisiones. No esperan grandes novedades. De momento, la Fed ha prolongado hasta final de año su programa de préstamos de emergencia.