La Bolsa cierra en tablas tras una sesión de puro vértigo en todos los mercados

Al final la sangre no ha llegado al río en los mercados financieros y en los de materias primas, pero no ha faltado mucho. La volatilidad ha sido enorme en un día de locura, de grandes volteretas y de acusados bandazos. Por ejemplo, el precio del barril de crudo del Mar del Norte se paga esta tarde a poco más de 93 dólares, cuando esta mañana ha superado los 96, que es su precio más alto de los últimos siete años. . La cifra redonda de los cien dólares no está muy lejos.

Numerosos analistas, entre ellos los del Bank of América, creen que el precio del barril llegará a los 120 dólares a mediados de este año. Hoy el mercado de materias primas, al igual que las Bolsas, el oro y el mercado de divisas se ha movido entre grandes volatines casi circenses según las noticias o las expectativas sobre la situación en Ucrania.

Por la tarde se ha impuesto la calma tensa después de que Rusia haya asegurado que, pese a todo, sigue abierta a la vía diplomática. Los mercados quieren creer que la situación no irá a más y que la resolución negociada del conflicto puede estar próxima. Quizá la salida de la crisis no pase por las armas. Y los inversores han respirado algo más tranquilos, aunque nadie duda de que la inestabilidad seguirá marcando el día a día de los mercados durante bastante tiempo.

De momento ha suavizado la crispación que ha generado a primera hora la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de reconocer la independencia de las regiones separatistas de Ucrania y de mandar tropas a la zona. Moscú insiste en que no se trata de una invasión, aunque ni Estados Unidos ni la ONU son de la misma opinión. Pero los más optimistas creen que con este movimiento táctico Rusia pondrá punto y final a su expansión en la zona. La Bolsa de Moscú, que ayer perdió más de un 10 por ciento, ha llegado a perder hoy otro 7 por ciento. Pero también se ha dado la vuelta y esta tarde sube un 1 por ciento. La divisa rusa, el rublo, ha caído con rapidez ante las inminentes sanciones de Occidente, pero también ha reaccionado.

Dentro de casa, el índice Ibex 35 ha cerrado en 8.493 puntos con una subida del 0,05 por ciento. No es mucho, pero ha sabido a gloria, porque esta mañana perdía mas de un 2 por ciento. Al final del día han bajado pocos valores. Entre ellos Inditex, Repsol y Telefónica. También Enagás, que ha publicado resultados.