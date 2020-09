La Bolsa cierra en negativo presionada por las malas previsiones económicas

El mercado no acaba de encontrar suelo ni consuelo. Al menos no todavía y no de manera fiable. Hoy ha dibujado una cierta zona de soporte en torno a los 6.550 / 6.600 puntos. Pero parece muy frágil. El índice Ibex 35 Ha cerrado en 6.643 con una pérdida del 0,16 por ciento.

Ha llegado a bajar bastante más. Han subido pocos valores. Entre ellos, Telefónica y los grandes bancos. Telefónica intenta recuperar a los 3 euros por acción. Telefónica vale menos de 16.000 millones de euros, cuando en sus mejores momentos llegó a superar los 100.000 millones de capitalización bursátil.

Por su parte, la esperanza en el sector financiero se encuentra en la próxima vuelta al dividendo de los grandes bancos. Debería suponer un sostén para sus cotizaciones. Además de BBVA y Santander, también Liberbank ha expresado su intención de pagar dividendo en cuanto lo permita el Banco Central Europeo.

BBVA ha reaccionado hoy con especial fuerza en Bolsa al calor de la recuperación de la lira turca, después de que el banco central de aquel país haya subido tipos de interés. BBVA tiene gran exposición a Turquía por su fuerte presencia en el capital del banco Garanti.

Banco Central Europeo

Por cierto que el BCE ha adjudicado cerca de 175.000 millones de euros en la subasta de liquidez a largo plazo que ha celebrado en el día, y a la que han acudido casi 400 entidades. En total, en las últimas rondas de financiación, el BCE ya ha colocado 1,7 billones de euros. La curiosidad es que los bancos le cobran al BCE por el dinero que le piden prestado. Reciben, concretamente, un 0,5 por ciento.

Hoy los inversores han tenido una importante cita con el índice IFO de confianza empresarial en Alemania. Ha mejorado desde una lectura de 92,6 puntos hasta 93,4. Se esperaba un poco más, pero los inversores dan por bueno el dato, sobre todo porque este indicador lleva cinco meses en expansión.

Los analistas creen que Alemania está reaccionando con mayor rapidez que países como España o Italia, que tienen una mayor exposición al sector turístico, el más afectado por la crisis del coronavirus. Desde Estados Unidos han llegado las peticiones semanales de peticiones de subsidios por desempleo. Han alcanzado las 870.000, que es una cifra algo peor de la que se esperaba.

La mala noticia es que la agencia de calificación crediticia Standard and Poor's ha empeorado una vez más sus previsiones para la economía española. Espera una caída del 11,3 por ciento en el PIB del ejercicio en curso, frente a la caída del 9,8 por ciento que pronosticaban en junio.

Para 2021 espera un crecimiento del 8,2 por ciento, frente al 6,8 anterior. La tasa de paro, según S&P, puede acabar el año en el 16 por ciento, cuando en junio esperaba un tasa del 17,6 por ciento. La agencia ha mejorado sus previsiones para Alemania y Francia.

Para Alemania espera una contracción del PIB este año del 5,4 por ciento, cuando hace tres meses auguraba una caída del 6,2 por ciento. Espera un déficit público el 11,2 por ciento en 2020 y del 7,1 en 2021.

Por su parte, los analistas de Barclays esperan que el PIB de España caída un 10,7 por ciento este año y que se recupere un 5,4 en el próximo ejercicio. Barclays cree que la deuda pública alcanzará este año el117, por ciento del PIB este año y el 118 en 2021, frente al 95,5 por ciento en que cerró el pasado ejercicio. Los analistas de la firma británica esperan que la mayor parte de la población de Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa haya recibido la vacuna ya en el segundo o tercer trimestre del año próximo.

En Estados Unidos, Goldman Sachs ha reducido a la mitad sus expectativas de crecimiento de la economía. Cree que el PIB aumentará un 3 por ciento en el cuarto trimestre del año, frente al 6 por ciento que manejaba anteriormente. Este recorte se debe a que el nuevo plan de estímulo fiscal no se aprobará hasta el año próximo.