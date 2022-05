La Bolsa cierra en máximos del año tras anotarse una ganancia del 5 por ciento en la semana

De vez en cuando los inversores prefieren ver el lado bueno de la vida. En los últimos días han reaccionado las Bolsas. La de Nueva York se ha anotado una subida semanal del 5 por ciento en sus principales índices, a saber el Dow Jones de valores industriales, el Nasdaq de tecnológicas y el S&P 500. Ha cortado la sangría de siete sesiones consecutivas con pérdidas. Los mercados quieren creer que la inflación ya ha tocado techo en aquél país. Hoy se ha conocido el índice de precios del consumo personal, uno de los indicadores preferidos por la Reserva Federal estadounidense.

La tasa anual de este deflactor se sitúa en el 6,3 por ciento, frente al 6,6 anterior, mientas en tasa subyacente ha bajado del 5,2 al 4,9 por ciento. También se ha conocido una referencia algo menos alentadora pero que también tiene su componente esperanzador, como es que el déficit comercial de EEUU se ha mantenido en abril por encima de 105.000 millones de dólares. En marzo el dato fue todavía peor, con un registro de 126.000 millones.

Los analistas del Bank of America pronostican una mayor reacción alcista en Wall Street. Aluden a que el pesimismo de los inversores ha tocado niveles excesivamente bajos, por lo que esperan una mejora de este indicador, lo que se traducirá en entradas de dinero a los mercados de acciones. Wall Street tras una muy larga mala racha parece que está a punto de encontrar suelo y que el rebote no se encuentra demasiado lejos. La Bolsa de Nueva York no volverá a abrir sus puertas hasta el martes, ya que el lunes es festivo en Estados Unidos, donde se celebra el Día de los Caídos.

Paralelamente los expertos de JP Morgan Chase aseguran que los mercados de acciones ya han descontado el riesgo de recesión, con una probabilidad de hasta un 70 por ciento. Aluden a la guerra en Ucrania, a los cierres de poblaciones en China por el coronavirus y a las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. La parte buena es que, según estos analistas, si finalmente no se produce ese crecimiento negativo, las Bolsas tienen un amplio margen para recuperarse.

Dentro de casa, el índice Ibex 35 queda hasta el lunes en 8.933 puntos, con una subida en el día del 0,5 por ciento. En el conjunto de la semana ha acumulado una ganancia del 5,3 por ciento, lo que deja el saldo de lo que va de año en positivo con una subida del 2,5 por ciento. La cota redonda y “psicológica” de los 9.000 está a tiro de piedra. Los inversores agradecen que las ventas al por menor en España hayan pasado del signo negativo al positivo. Han crecido un 3,3 por ciento el mes pasado, frente a una contracción del 5,5 en el mes anterior. Es una buena señal. Han subido hoy con especial fuerza las empresas acereras, Inditex, las empresas relacionadas con los viajes y las farmacéuticas.

Según un estudio elaborado por KPMG y la CEOE un 25 por ciento de las empresas no ha visto afectada su facturación por la pandemia, mientras dos terceras partes estiman que su inversión aumentará y crecerá su plantilla. Las compañías tecnológicas han capeado el temporal mejor que el resto.