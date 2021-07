La Bolsa busca desesperadamente un muro de contención tras las abultadas caídas de ayer

Los más valientes ya han comenzado a buscar las oportunidades de inversión que ha dejado la fuerte caída que sufrieron ayer las Bolsas. Han comenzado a “rebañar” en el mercado, para cazar aquellos valores que han sufrido en exceso. La estrategia es tan sencilla en la teoría y tan difícil de ejecutar en la práctica como aprovechar la debilidad y los excesos del corto plazo para tomar posiciones a medio y largo. Pero siempre con mucha prudencia.

Porque el temor a que las nuevas variantes del coronavirus enfríe la recuperación económica mantiene la presión sobre los mercados. Hace sufrir a las empresas industriales y a las entidades financieras, al tiempo que golpea a los valores relacionados con el turismo y los viajes. Pesa como una losa el aumento de las restricciones por el rebrote de la pandemia. La nueva cepa delta del coronavirus es más contagiosa, más transmisible y provoca una reacción más grave en las personas infectadas. Los más pesimistas creen que actualmente es la mayor amenaza que existe para la economía mudial.

Esos temores mantienen muy presionadas a las Bolsas de medio mundo, tanto como la propia tensión que existe sobre la inflación, a pesar de que los mensajes de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo han sido claros en este terreno. Serán tolerantes con el repunte de la inflación y mantendrán bajo el precio del dinero hasta que la recuperación económica se haya consolidado. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha intentado alejar el temor a una pronta retirada de los estímulos económicos, a pesar de que la inflación se ha disparado en EEUU hasta el 5,4 por ciento. El propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró ayer en un mensaje coincidente con sus primeros seis meses de mandato que el actual repunte de la inflación es pasajero.

Así las cosas, el índice Ibex 35 arranca el martes en 8.340 puntos, con un repunte del 0,5 por ciento. No es mucho, porque ayer perdió un 2,4 por ciento y porque desde los máximos de 15 meses que alcanzó en junio, la Bolsa ha retrocedido ya cerca de un 11 por ciento. Ha perdido mil puntos mal contados en un visto y no visto. Hoy intentan recomponer la figura los bancos, a los que no beneficia la impresión de que los tipos de interés seguirán muy bajos durante bastante tiempo más.

Suben deforma suave las eléctricas. En el mercado mayorista la electricidad se mueve hoy en su segundo mayor precio de la historia. Se recupera Telefónica. Hoy comienza la subasta de frecuencias para la telefonía móvil 5G. Concurrirán Telefónica, Orange y Vodafone. El precio de salida es de 995,5 millones de euros.

El mercado de futuros apunta hacia una tímida recuperación de las Bolsas de Estados Unidos, que ayer cayeron con fuerza. Los índices de Wall Street sufrieron pérdidas de entre el 1,5 y el 2 por ciento. Las mayores desde el pasado mes de octubre. Hoy los inversores no cuentan con demasiadas referencias. El Banco de España publicará las cifras de deuda de las administraciones públicas. En Alemania, los precios a la producción han aumentado un 1,3 por ciento, cuando se esperaba un 1,1 por ciento. El Banco Popular de China no ha tocado esta madrugada su tipo de interés de referencia para préstamos. Sigue en el 3,85 por ciento desde hace un año y medio. Ya se sabe también que el IPC de Japón ha aumentado dos décimas en tasa interanual, que es lo que esperaban los analistas.

En los demás mercados, el petróleo hoy ya deja de caer. No sube, pero tampoco baja. Ayer el precio del petroleo se desplomó un 6 por ciento. El barril de crudo Brent del Mar del Norte, el que sirve como referencia en Europa, se paga a poco más de 69 dólares, cuando hace pocos días tocaba los 76. El acuerdo que alcanzaron Arabia y Emiratos el domingo para inyectar cada mes 400.000 barriles diarios más de petroleo al mercado, supone que el año terminará con un aumento de dos millones de barriles en el suministro. Además, en el precio de los carburantes se deja notar el propio temor a que la nueva ola de la covid-19 con sus nuevas cepas afecte a la recuperación ecnómica y por tanto a la demanda de petróleo. El descenso en el precio se dejará notar en los próximos días en forma de unos carburantes más baratos. O menos caros. En el mercado de criptodivisas, el Bitcoin sigue enla cuesta bajo y pierde hoy de los 30.000 dólares.