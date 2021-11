La Bolsa abre con tenues ganancias en un día festivo en EEUU, mientras el petróleo se estanca

Hoy es festivo en Estados Unidos. Día de Acción de Gracias. Mañana los mercados abrirán en aquel país con horario muy reducido. En la práctica Wall Street entra en vía muerta hasta el lunes. Tras el “Thanksgiving Day” la Bolsa de Nueva York suele abordar el tradicional “rally” de fin de año. No siempre se produce, aunque los analistas creen que este año sí puede cuajar la subida. Y eso a pesar de que Wall Street acumula ya una importante revalorización en este ejercicio. El índice Dow Jones ha subido un 17 por ciento en lo que va de año, el S&P 500 ha mejorado un 25 por ciento y el Nasdaq de tecnológicas se ha revalorizado un 23 por ciento.

Los resultados empresariales han sido uno de los impulsores de las subidas en Bolsa neoyorquina. Con datos al cierre del tercer trimestre, el beneficio por acción de las empresas que componen el índice S&P 500 ha crecido un 40 por ciento, cuando los analistas esperaban un aumento inferior al 30 por ciento. Un 80 por ciento de las empresas del índice han publicado cuentas mejores de las que pronosticaban los expertos. Menos del 15 por ciento han quedado por debajo de las expectativas. Ahora los mercados esperan que estas buenas cifras se repitan en el último cuarto del año.

Los analistas de Goldman Sachs pronostican dos subidas de tipos de interés en Estados Unidos a lo largo del año próximo. Esperan una primera en el verano y la siguiente en el otoño o el invierno. Además, los expertos de la firma han rebajado sus expectativas para la cotización del euro. Esperan un cambio de 1,14 dólares a la vuelta de tres meses, cuando hace poco manejaba 1,16 dólares por euro. Para el índice S&P 500 de la Bolsa de Nueva York los expertos de Goldman Sachs esperan que alcance los 5.100 puntos el próximo año. Ayer cerró en 4.700. Apuestan por las acciones cíclicas ya que las cadenas mundiales de suministros están recuperando la normalidad. Advierten sobre el impacto de las próximas subidas en el precio del dinero sobre la rentabilidad de los bonos.

Hoy los inversores disponen ya del PIB de Alemania. Ha crecido un 1,7 por ciento en el tercer trimestre, que es algo menos de lo que se esperaba. En tasa interanual la economía alemana ha crecido un 2,5 por ciento. En la agenda del día figuran también el índice de precios industriales en España y las actas de la última reunión del Banco Central Europeo. Por su parte, el Banco de España dará a conocer la situación de la mora bancaria.

El índice Ibex 35 sube un 0,2 por ciento tras los primeros movimientos del día. Alcanza los 8.810 puntos.

Animan hoy al mercado Endesa, Inditex, Iberdrola, Fluidra y Meliá.

En los demás mercados la estrella es el petróleo, que parece haber encontrado cierta estabilidad en los 82 dólares por cada barril de crudo del Mar del Norte. Al menos en el cortísimo lazo. De momento no ha dado sus frutos la decisión de Estados Unidos de sacar al mercado 50 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas. Le seguirán China, India, Reino Unido, Corea de Sur y Japón, que son los países que han aceptado la invitación de la Casa Blanca para afrontar esta acción concertada. El objetivo es abaratar el coste de la energía y frenar el crecimiento de la inflación. De momento el precio del petróleo no ha bajado. La OPEP y sus socios, -sobre todo Arabia Saudí y Rusia-, podrían interpretar este movimiento coordinado que encabeza EEUU como una agresión. El mercado teme que los países productores integrados en este cártel opten por tensar la cuerda y reduzcan sus exportaciones. El 2 de diciembre se celebrará la próxima reunión virtual de la OPEP. La expectación es grande.