La Bolsa abre con ligeras pérdidas en la última sesión de un año aciago

La Bolsa española abre hoy con horario reducido. Las operaciones terminarán a las dos de la tarde. Permanecerán cerradas las plazas financieras de Alemania e Italia. La Bolsa de Londres realizará una minisesión con cierre a mediodía, lo que garantiza una jornada muy descafeinada en todas las plazas financieras que abren sus puertas. Mañana, viernes día 1 de enero, es festivo en todos los mercados mundiales.

Los inversores cuentan hoy con una madrugadora referencia positiva procedente de la economía china. El indicador que mide la actividad en el sector manufacturero en aquél país continúa en expansión, con una lectura de 51,9 puntos. Por encima de 50 se interpreta como crecimiento. La industria de China lleva nueve meses expandiéndose. En febrero, nadie lo olvida, se desplomó hasta 35,7 puntos como consecuencia del comienzo de la pandemia de coronavirus. Fue su peor caída de la historia. El sector de servicios también ha mejorado en diciembre, con un registro de 55,7 puntos. La actividad no manufacturera tiene un peso del 50 por ciento en el PIB del gigante asiático.

El índice Ibex 35 baja un 0,5 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 8.110 puntos. A falta del cierre de hoy, la semana muestra balance casi plano, mientras el mes de diciembre ha sido ligeramente alcista, con una ganancia inferior al 1 por ciento. El año va a saldarse con una caída próxima al 15 por ciento, una pérdida que habrá que darla por buena porque a finales de octubre el desplome superaba el 30 por ciento. El año ha sido especialmente negativo para la aerolínea IAG y el Banco Sabadell, que han perdido más de un 60 por ciento, también para el Santander (- 27 por ciento) y para Telefónica, que se ha dejado en este año aciago más de un 40 por ciento. Por el contrario, Solaria, Siemens Gamesa, PharmaMar o Iberdrola han cerrado el año con subidas de importancia.

Este año el índice Dow Jones de valores industriales de la Bolsa de Nueva York ha subido un 7 por ciento. El Nasdaq de tecnológicas ha ganado un 43 por ciento y un 15 por ciento ha subido el S&P 500. Todos han marcado máximos históricos en las últimas horas. Son resultados admirables para lo complicado que ha sido este ejercicio. El índice Dax de la Bolsa de Fráncfort ha subido cerca de un 4 por ciento este año, mientras la Bolsa de Londres, en el año del Brexit, ha perdido un 14 por ciento. La Bolsa de Tokio ha subido un 16 por ciento en 2020 y ha alcanzado su nivel más alto de los últimos 30 años. Dentro de casa, la Bolsa española está muy lejos de sus récords históricos, que se sitúan por encima de los 16.000 puntos. Para alcanzarlos, el Ibex tiene que doblar sus niveles actuales.

Los analistas aseguran que la Bolsa subirá en los próximos meses, entre otras consideraciones por una que resulta especialmente demoledora. Simplemente no existe alternativa de inversión. Con el precio del dinero prácticamente en el cero por ciento en medio mundo, con rendimientos negativos en los bonos de muchos de los grandes países, y con los bancos centrales inyectando dinero en cantidades industriales, no hay vuelta de hoja. Los analistas creen mayoritariamente que las Bolsas seguirán subiendo, a pesar de que los precios no están objetivamente bajos en relación con los resultados empresariales y con otros multiplicadores. De momento, hay luz verde para los mercados. Al menos durante unos meses.

Los analistas de GVG Gaesco esperan una clara recuperación de la actividad económica el año que viene. Aconsejan sobreponderar renta variable sobre otros activos y recomiendan invertir en 2021 en empresas de automoción, viajes y bancos. Los expertos de Goldman Sachs consideran que existe un elevado riesgo de corrección en Wall Street en el corto plazo. También los expertos de JP Morgan advierten de que el mercado está dibujando un techo de corto plazo, aunque mantienen sus previsiones positivas para el próximo ejercicio.

Una encuesta realizada por la cadena CNBC entre inversores y analistas muestra a los valores cíclicos como favoritos para el año 21 ya que se beneficiarán por la mejora de la economía tras la pandemia. Se mencionan empresas como Exxon Mobil, Chevron, Boeing, Visa o Disney. Las empresas tecnológicas quedan en un segundo plano es esta encuesta. Los expertos consultados prefieren los mercados emergentes a los desarrollados para el año venidero.

Además, los profesionales del sector apuestan por empresas de pequeña capitalización frente a las más grandes y creen que las compañías que generan valor tendrán mejor comportamiento que las de crecimiento.

Los analistas del banco suizo UBS pronostican que las acciones de los países emergentes serán las más rentables en un horizonte a quince años vista, con una media de crecimiento del 9 por ciento anual. En los 15 años anteriores la revalorización ha sido de la mitad, pero UBS considera que ahora el futuro es más prometedor por el mayor potencial de su productividad. Las acciones de Estados Unidos y la zona euro, según UBS, tienen un potencial de rentabilidad del 7 por ciento anual en los próximos tres lustros. Morgan Stanley cree que las vacunas beneficiarán sobre todo a las acciones de empresas europeas en 2021. Esperan un fuerte aumento del beneficio por acción en los próximos meses.