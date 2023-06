La bajada en picado de la luz da un respiro a los comercios que más dependen de ella

En la tienda de comida preparada La Cazuela la conexión a la red eléctrica es constante. Ya se pueden imaginar los lectores la importante factura que debe afrontar su dueña, Aurora, mes tras mes.

“Hay meses que me viene una factura de 500 euros y otros meses de 150. Van saltando, uno y uno. Me han escrito una carta y me han dicho que este sistema ya se retiraba a partir de junio. La verdad que esto ha sido supervivencia al límite. Mi negocio ha llegado a peligrar porque tampoco puedes subir mucho los precios. Menos mal que ya estoy pensando en jubilarme porque esto es un sinvivir. Lo de la luz ha sido tremendo”, concluye Aurora.

Otro negocio que también está enchufado permanentemente es una tintorería como el Tinte Acacias. Carlos nos dice que sí se ha notado la bajada en el precio de estos meses.

“La bajada del precio de la luz se nota un montón. Es importante no subir los precios al consumidor. Se nota que ha bajado la factura y se puede vivir más holgado”, apunta Carlos.

Y es que el descenso en un 60% de la factura eléctrica permite mantener los precios y aumentar el margen de beneficio.