Baja con fuerza la Bolsa de París tras el adelanto de las elecciones en Francia

El índice Ibex 35 pierde un 0,9 por ciento tras las primeras operaciones del lunes. Se coloca en 11.300 puntos. Más retrocede la Bolsa de París, que se deja un 2 por ciento tras el adelanto de las elecciones en el país vecino. El índice CAC 40 se pierde los 8.000 puntos. Y dudas en el mercado de valores de Fráncfort. Destaca la depreciación del euro, cotiza 1,0750 dólares.

Además, repunta la rentabilidad de los bonos. La semana comienza, por tanto, con la resaca de las elecciones europeas. Los partidos de la extrema derecha ganan peso, aunque son las dos grandes formaciones de centroderecha y centroizquierda los que conservan la mayoría en la Cámara.

Hoy se conocerá el índice que mide la confianza del inversor en la zona euro. Ya se sabe que el PIB de Japón se ha contraído en el primer trimestre a un ritmo anual del 1,8 por ciento. La balanza comercial japonesa muestra un crecimiento del 2,4 por ciento en las exportaciones y del 8,5 en las importaciones. El día 17 el Banco de Japón celebrará reunión de su consejo de gobierno. No se descarta que eleve el precio del dinero.

El día más fuerte de la semana en cuanto a indicadores de peso es el miércoles. Ese día coinciden los datos de inflación en Alemania y Estados Unidos con la reunión de la Reserva Federal. Se da por hecho que el banco central estadounidense no moverá ficha. No seguirá la estela del Banco Central europeo. Al menos, no por el momento.

Numerosos miembros del consejo de este organismo, incluido su presidente, Jerome Powell, han dejado claro que hay que confirmar suficientemente la mejora de la inflación antes de iniciar el proceso de recortes de tipos. El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, ha insistido en la posibilidad de que este año no haya recortes en el precio del dinero. Incluso se resiste a descartar que haya una subida.

Por su parte, el presidente de la Reserva de Nueva York, John Williams, no considera necesaria una rebaja de tipos de interés en el corto plazo, a pesar de que el último dato de IPC ha sido mejor de lo que se esperaba. Pero falta que la inflación se sitúe de forma sostenible en torno al objetivo del 2 por ciento.

El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, cree que pasará tiempo antes de que pueda confirmarse que la inflación se estabiliza en torno a ese objetivo.

El IPC de España se conocerá el jueves, junto con cifras de precios industriales en Estados Unidos y de producción industrial en la zona euro. Según el dato adelantado de mayo, la inflación crece en España a un ritmo del 3,6 por ciento, con la subyacente en el 3 por ciento.

El Tesoro español colocará mañana letras a 3 y 9 meses.

Estos títulos ofrecen actualmente una rentabilidad del 3,58 y del 3,42 por ciento, respectivamente. La semana pasada el Tesoro español vendió letras con vencimiento a 6 y 12 meses, que son las que mayor interés despiertan entre los ahorradores. Captó 5.135 millones de euros tras recibir una abultada demanda que superior a los 9.800 millones. Redujo la rentabilidad de estos títulos. En rendimiento de las letras a seis meses ha pasado del 3,554 al 3,370 por ciento. La rentabilidad del papel a un año ha bajado ligeramente desde el 3,424 al 3,423 por ciento.