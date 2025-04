Aviso de la Seguridad Social: esta es la tarjeta gratuita que puedes pedir este 2025 y que cubrirá todos tus gastos médicos cuando viajes

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el inicio de la primera gran afluencia de turistas del año, ya son muchos los españoles que ya están buscando destino para sus viajes. Y Europa está entre los más populares.

De hecho, según publica Hosteltur con datos de Civitatis, en 2024 muchos españoles optaron por hacer las maletas para viajar por el viejo continente.

Roma por ejemplo fue la ciudad favorita de los españoles para sus desplazamientos fuera de nuestras fronteras, seguida de destinos como París o Budapest , entre otros.

Además de descubrir la riqueza cultural, histórica y natural de un continente lleno de contrastes, viajar por Europa resulta cómodo entre otras cosas porque los españoles no necesitamos muchos documentos, ya que con el DNI es suficiente para movernos por los países de la UE y del espacio Schengen .

Y es que como ciudadanos de la UE, podemos desplazarnos libremente por los 27 países miembros, así como por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, países no pertenecientes a la UE pero sí miembros de este espacio.

TARJETA SANITARIA EUROPEA

Además de los documentos necesarios, la sanidad y la asistencia médica son factores clave que muchos españoles consideran al viajar.

Y cuando lo haces por Europa debes tener en cuenta que puedes contar con la Tarjeta Sanitaria Europea , que te asegura el acceso a la sanidad pública en los países del Espacio Económico Europeo (el Reino Unido o Suiza) en igualdad de condiciones que los residentes de cada país.

a quién va dirigidA LA tarjeta sanitaria europea

Pueden optar todas aquellas personas que tengan derecho a la asistencia sanitaria en España. Gracias a ella podrán contar con la atención médica necesaria durante estancias temporales por motivos de turismo, actividad profesional o estudios.

Europa Press Viaje en tren

dónde tiene validez LA tarjeta sanitaria europea

En concreto, puedes hacer uso de la tarjeta en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia, Reino Unido y Suiza.

caducidad

Por otro lado, la Tarjeta Sanitaria Europea ( tiene una validez de hasta 4 años, desde el momento en que se recibe hasta la fecha de caducidad indicada.

Eso sí, su uso durante este período depende de que el titular siga cumpliendo los requisitos por los que se le concedió. En caso contrario, los gastos médicos generados podrían considerarse prestaciones indebidas y por tanto, ser reclamados.

Captura de pantalla @seg-social.es

CÓMO SOLICITAR LA tarjeta sanitaria europea: PASO A PASO

En primer lugar solo tienes que acceder a través de este enlace y en la parte inferior de la página, pinchar en "comenzar solicitud".

El programa te preguntará si la solicitud es para ti o para un familiar, lo que quiere decir que también puedes solicitarla en nombre de terceros. A continuación deberás señalar si tienes algún método de identificación electrónica, como @clave o DNI electrónico. Si no es tu caso, no te preocupes, simplemente marca la opción 'no' y podrás acceder al formulario sin problema. El sistema te preguntará entonces por el 'documento que quieres solicitar'. En este caso basta con seleccionar: 'Tarjeta sanitaria europea'. A continuación la Seguridad Social te recuerda que antes de continuar, debes asegurarte de tener actualizado tu domicilio en su base de datos, ya que será la dirección predeterminada para el envío de la tarjeta. Si lo tienes desactualizado, puedes pinchar sobre este enlace que te da opción a realizar cualquier cambio .

Después ya solo queda rellenar la solicitud con los datos que nos van pidiendo las diferentes casillas; DNI, nombre, apellidos, mail y dirección...

Una vez completado el trámite, obtendrás un comprobante de la solicitud.

Y listo. La tarjeta llegará a tu domicilio por correo postal en un plazo de 5 días a la dirección que figure en la base de datos de la Seguridad Social.