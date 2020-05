Así es un viaje en avión en tiempos de coronavirus

No hay un protocolo para las lineas aéreas ni plan de acción desde el Gobierno salvo la recomendación. Y es una recomendación, no una obligación, de mantener la distancia de seguridad. Y ese ha sido el problema en todos los vuelos en los que los pasajeros se han quejado. También la Guardia civil ha presentado denuncias contra dos compañías por no respetar esa separación que requeriría dejar un asiento libre en medio.

Mascarillas, sin comida y pedir ir al baño

Hasta el momento la unica obligatoriedad es subir al avión con mascarilla. Se trata de un medio de transporte y el decreto del Gobierno así lo determina, pero según cuentan algunos tripulantes de cabina a COPE hay pasajeros que no las llevan. Por eso algunas compañías, no todas, las proporcionan. Se han suprimido las revistas, el catering y se intenta que entren al aparato con distancia pero reconoce un auxiliar de vuelo a COPE que "es prácticamente imposible conseguir que se separen unos de otros un metro”.



¿Y qué ocurre con los baños? En todos los vuelos se ha dejado el baño de delante sólo para la tripulación con lo que el pasaje se acumula en los de atrás. Para evitar que se haga “cola”, también varían los sistemas, se levanta la mano para pedir la vez, o por megafonia se avisa si está libre o hay ya alguna persona esperando.

Filtros de aire de quirófanos

Las compañías insisten en la seguridad de los aviones frente a la recomendación de dejar un asiento libre “se pondría en peligro la subsistencia de las aerolineas” el coste de no llevar el pasaje completo no podria asumirse. Desde ALA, la Asociación de Lineas Aéreas, insisten en que el avión el medio más seguro incluso en estos momentos por su sistema de filtrado del aire.

Javier Gándara, presidente de ALA, aseguraba a COPE que “el sistema renueva el aire cada 2 o 3 minutos y se limpia través de unos filtros que eliminan el 99,9% de las bacterias y de los virus, unos filtros que son iguales que los de los quirófanos”. Defienden que los aeropuertos tomen medidas complementarias que, por ejemplo, en España no se han tomado en ningún momento como son controles de temperatura en tierra a los pasajeros antes de embarcar y un seguimiento de la salud tras llegar a su destino.