Así son las "trampas" que ponen los okupas en tu casa para ver si hay alguien dentro en verano: grabadas

Por fin podemos decir, sin ningún tipo de tapujo, que estamos en medio del verano. Puede que a muchos no les guste esa estación por lo que implica, que es, entre otras cosas, un calor sofocante y pocas ganas de salir antes de que se vaya el sol. Sin embargo, el verano trae consigo otras cosas buenas, como, por ejemplo, las vacaciones.

Es el momento más esperado del año y no es para menos, porque por fin podemos contar con unas cuantas semanas de descanso, desconectar del todo y volver a la nueva temporada con las pilas recargadas. Es, además, el momento de visitar nuevos lugares o irnos a nuestra playa de confianza y descansar tumbándonos en una tumbona, a la sombra, durante horas.

Foto de Archivo Alamy





Y aunque eso suene a planazo, lo cierto es que hay algunas cosas que nos preocupan cuando nos vamos de vacaciones. Por ejemplo, los múltiples robos que se producen mientras no estamos en casa, y el riesgo de que entren okupas y nunca más puedas volver a tu casa.

Son muchos los expertos que recomiendan poner alarmas en nuestra casa para evitar que esto pase, pero lo cierto es que los delincuentes cada vez tienen técnicas más sofisticadas para penetrar en tu casa sin que te des cuenta. Por eso, la cuenta de X, antiguo Twitter, @LiosDeVecinos, ha compartido algunos de los trucos de estos criminales en verano.

Las trampas que pueden poner en tu casa

El peligro de la okupación es algo que debemos tomarnos muy en serio, sobre todo porque, tal y como están las cosas, los procesos judiciales para que te devuelvan tu casa pueden llegar a eternizarse. Tanto, que cada vez más propietarios ponen medidas estrictas de seguridad en sus casas para evitar un desastre mayor.

Pero como te decíamos, los delincuentes tienen técnicas cada vez más perfeccionadas que pueden saltarse estas medidas, y que debemos conocer. Gracias a la grabación de unas cámaras en una comunidad de vecinos, hemos podido ver cómo estos delincuentes ponen trampas en las casas para ver si una vivienda está habitada o no.





Se ve, en el vídeo, cómo emplean el flash de su teléfono móvil para llegar hasta la cerradura de la casa en cuestión. Además, se ve cómo colocan trampas y marcas en las esquinas del marco de la puerta.

Son de hecho, unas trampas muy utilizadas por los ladrones en verano. Y es que dejar ciertas marcas en la puerta es algo muy habitual, dejando hilos de pegamento, piezas de plástico o cartón en las puertas, así como romper cierto mobiliario de la puerta.





Una abogada explica cómo prevenir y qué hacer si tus inquilinos se convierten en okupas

La abogada Verónica Guerrero aclara en ‘El Cascabel’ cuáles son las posibles soluciones: “La solución es el desahucio. En este caso, al ser inquilinos hay una falta de cumplimiento de un contrato, por lo que hay que ir a una demanda de desahucio con reclamación de las cuotas impagadas”.

María y Javier les han propuesto perdonarles la deuda con tal de que abandonen la vivienda, ¿qué más podrían hacer?: “Más allá de esta solución, si no se puede ir a la vía penal, hay pocas. Hay veces que cuando solicitamos desahucios pedimos las medidas cautelares de desalojo, pero, como estos inquilinos, cuando alegan una situación de vulnerabilidad, se agarran a esa situación para que no les desahucien”.

¿Qué podemos hacer para evitar que un inquilino no pague? Verónica asegura que “es imposible evitarlo”, pero que hay “ciertas medidas que puede paliar esos efectos como pedir un aval bancario, que te cubre un año de impago, también hay un fiador personal que, en caso de que el inquilino no pague pueda pagar…”, aunque encontrar un inquilino pidiendo estas condiciones es mucho más complicado: “para que te den un aval bancario tienes que cumplir unos requisitos que no todo el mundo los cumple. También hay que pide unos meses del alquiler por adelantado, pero hay muy poca gente que pueda hacerlo”.

También se pueden poner cláusulas haciendo referencia a los suministros: “Puede haber una cláusula que especifique que si el inquilino deja de pagar los suministros, el propietario no tiene ningún tipo de obligación de hacerlo o que se pacte en el contrato, que el contrato de suministro va a estar a nombre del inquilino y así el propietario no está vinculado al contrato por lo que en el momento en el que el inquilino no pague cortarán la luz, el gas o el agua”.