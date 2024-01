Asesor fiscal de Rato no aclara si rentas del extranjero eran de periodos no prescritos

El asesor fiscal Fernando Sedano, que redactó la declaración tributaria especial (DTE) o amnistía fiscal del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha declarado este viernes que "no tenía manera de saber" si algunos movimientos de sus cuentas procedían de periodos no prescritos.

Sedano, que figuró como investigado en la causa que investiga el origen de la fortuna de Rato, ha declarado como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Madrid.

En su escrito de acusación. la Fiscalía Anticorrupción señala que Rato mantuvo un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de diversas sociedades extranjeras -Red Rose Investment, Red Rose Finantial, Wescastle y Vivaway-.

Al respecto, Sedano ha asegurado que le preguntó a Rato si Red Rose había tenido ingresos desde el exterior y éste le dijo que no, que era una sociedad "independiente y estanca".

El abogado, que no realizó ningún otro trabajo fiscal para Rato aparte de la DTE, cuando trabajaba como asesor fiscal en el bufete Plazas Abogados -que también figura como imputado en la causa-, ha indicado que trataba con él "de forma genérica, no tenía manera de saber si algunos movimientos procedían de rentas de periodos no prescritos".

De las cuentas de Kradonara, ha indicado, estaba al tanto el propio Domingo Plazas, de Plazas Abogados.

Sedano no ha podido concretar tampoco si Rato era titular de lo que se conoce como "créditos lombardos", concesión de un préstamo a cambio de entregar un título o valor que sirve como garantía para respaldar la financiación que se ha concedido.

El asesor fue investigado después de que Hacienda le señalase por conocer los "riesgos fiscales" en los que incurrió Rato al tributar los honorarios percibidos de Telefónica entre 2013 y 2014 a través de Kradonara 2001.

Según el informe de la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, Sedano informó al exadministrador de Kradonara Domingo Plazas de que el contrato suscrito con Rato podía "entrar de lleno en el terreno de la simulación".

También advirtió del "chocho" en el que se estaba convirtiendo la administración de la sociedad, considerada epicentro de la red empresarial del exministro, en un correo en el que aseguraba que "se está montando una verbena de facturas en torno a Kradonara: Kradonara a Telefónica; RR (Rodrigo Rato) a Kradonara".

Así lo sostenía la ONIF en un informe, en el que destacaba el sistema por el que el ex director gerente del FMI habría facturado 730.000 euros aunque con facturas emitidas por otra de sus sociedades, Arada, que a ojos de Hacienda servía para eludir el pago de impuestos. EFE

eyp/may