Archivada la querella por presunto espionaje contra Dimas Gimeno

El juzgado de instrucción nº 35 de Madrid ha archivado la causa que mantenía abierta contra el expresidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, por presunto espionaje presentada contra él por el exdirector de Relaciones Externas Ángel Barutell, su esposa Gloria Allende y el periodista Eulogio López.

En un auto fechado el pasado 16 de octubre al que ha tenido acceso Efe, la jueza Inmaculada Lova decreta el sobreseimiento provisional y archivo de la querella presentada por estas tres personas.

En ella se relataba cómo, en 2018, durante el enfrentamiento de Dimas Gimeno con varios miembros del consejo de administración de la compañía, que culminó con su destitución, su hermano se valió de engaños para manipular e intervenir teléfonos móviles de Barutell, su mujer y Eulogio López.

Con la excusa de comprobar si sus teléfonos estaban intervenidos, Miguel Ángel Gimeno -con la ayuda de su madre, María Antonia Álvarez, hermana del fallecido presidente de El Corte Inglés Isidoro Álvarez-, les convenció para que le dejaran introducir una serie de claves, tras lo cual les aseguró que estaban "limpios".

Los tres querellantes realizaron un análisis de sus teléfonos, que habían sido clonados, y de sus domicilios, donde comprobaron la existencia de micrófonos.

Tras las diligencias efectuadas y el análisis de los informes periciales, la magistrada concluye que no hay indicios de que los teléfonos de Barutell y Allende fueran clonados, "más allá de sospechas y conjeturas".

En cuanto al de Eulogio López, se aporta una pericial en la que se manifiesta que la tarjeta SIM fue clonada, pero no existe prueba alguna de que fuera por parte de los querellados, añade el auto.

El perito de los querellantes se limitó a examinar una fotografía de un mensaje e "interpretó" su origen y su contenido, en tanto que el experto de los querellados -Dimas Gimeno, su hermano Miguel Ángel y su madre, María Teresa ÁLvarez-, manifestó que sólo por examinar un pantallazo "no se pueden extraer esas conclusiones".

No existe indicio alguno de la participación de Dimas Gimeno en los hechos, prosigue el auto, ya que no estaba presente en la mayor parte de las reuniones y desde luego no en la inicial, ni cuando se produjo esa presunta solicitud de introducir un código en el móvil.

Asimismo, no hay tampoco indicios de que en enero de 2018 Miguel Ángel Gimeno llevara a cabo la clonación denunciada, ni que su madre fuera inductora o conocedora de ello, concluye la magistrada.