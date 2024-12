Un anciano de 86 años recibe una llamada para ofrecerle un trabajo y no da crédito a la reacción de su hija cuando se lo cuenta

Las estafas telefónicas están a la orden del día. Los delincuentes se reinventan día a día con timos que ponen a prueba nuestro buen juicio.

Estos fraudes se valen de las redes sociales, correos electrónicos o llamadas telefónicas para robarnos nuestros datos personales y bancarios. Suplantan la identidad de nuestro banco, de la compañía de teléfono o del gas o nos ofrecen empleos muy golosos, incluso cuando no estamos en búsqueda activa de trabajo.

Sobre el peligro de estas últimas, las falsas ofertas laborales ha alertado la Policía Nacional de Aragón. El modus operandi era sencillo. Un estafador que contactaba con la víctima a través de un anuncio en Internet en el que se ofertaba un puesto de trabajo en un hotel de Zaragoza, pidiendo que le enviaran el curriculum, fotos de su DNI, tarjeta de la Seguridad Social, vida laboral y otros documentos de lo más personal.

Pero el falso empleador llegaba a pedir algo de lo más surrealista. Alegaba que por una norma de la empresa de protección de datos, debía tener disponible en la cuenta donde va a cobrar, un 75 por ciento del futuro salario que iba a percibir.

Lo que planeaba hacer no es difícil de imaginar. Y digo imaginar porque afortunadamente en esta ocasión desconfió y se puso en contacto con el hotel en el que supuestamente le iban a contratar, que no hizo otra cosa que confirmar su sospecha y decirle que no era el primero en llamarles por el mismo asunto

Pues una llamada en este sentido también la recibió un hombre de 86 años y su reacción ha desatado el ingenio de las redes sociales.

La ha relatado su hija Nekare en su cuenta de X. "Le llamaron diciéndole que su currículum había sido seleccionado". Lo que no se esperaba esta mujer era la respuesta de su progenitor nada más colgar el teléfono. "Me dice, pues sí que han tardado en elegir candidatos".

La publicación ha generado más de 200 comentarios de usuarios indignados con este tipo de timos, muchos de ellos que han pasado por la misma situación, pero que se lo toman con humor. "Pues dile a tu padre que nos vemos mañana en el curro, ja, ja, ja. A mí me llamaron el viernes creo". "Eso le ha pasado también a mi madre", señala la hija de otra octogenaria. "Me pregunta que si puede negociar el sueldo". A otra señora la llamaron con 68 y jubilada. "Había sido seleccionada y me pedían acudir a entrevista para ocupar el puesto".

cómo evitar estafas telefónicas

El Instituto Nacional de Ciberseguridad, Incibe aconseja ante todo, que ante la más mínima duda nunca proporcionemos la información que nos solicitan.

Es buena idea hacer también una búsqueda del número que nos ha llamado por Internet. De esta manera sabremos ya si está identificado como fraudulento. Muchos teléfonos móviles incluyen la opción de identificar números que han sido denunciados por otros usuarios, de forma que nos evitemos responder a la llamada.

No está de más, si realmente estamos buscando trabajo y nos quedamos con la duda, llamar al teléfono oficial de la empresa que supuestamente nos habría contactado interesándose por nuestro curriculum.

Tampoco debes ceder a presiones por teléfono para tomar decisiones rápidas y si confirmas que es un fraude, bloquea el número el tu dispositivo.

Y recuerda que las estafas telefónicas deben denunciarse ante las autoridades, ya sea la Policía o la Guardia Civil.

Además si te registras en la Lista Robinson evitarás recibir llamadas que puedan poner a prueba tu buen juicio.