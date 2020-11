(AM)El Gobierno se abre a negociar el alza del diésel y PNV lo celebra porque lo contrario "mina la confianza"

Montero avanza que en las próximas semanas se reunirá con las CCAA para explicar los criterios de reparto de los fondos de la UE

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado este jueves dispuesta a negociar la subida del diésel recogida en los Presupuestos de 2021 y ha dicho no tener "dudas" de que se alcanzará un acuerdo con el PNV sobre las nuevas cuentas públicas, admitiendo su "error" de no entender que era una "línea roja" par la formación vasca.

La diputada del PNV, Idoia Sagastizabal, se ha "alegrado" de que esté dispuesta a abrir el debate sobre el alza del diésel al entender que "no es el momento adecuado" y "mina la confianza", por lo que cree que hay "tiempo" para resolver las "discrepancias".

Así se ha puesto de manifiesto durante el debate de las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 en el Pleno del Congreso, en el que Montero se ha disculpado por su "error" al no entender que el alza del diésel era una "línea roja" para el PNV, si bien ha destacado que ambas partes comparten que hay que trabajar en fiscalidad medioambiental.

Montero ha recordado que España es el tercer país con el precio del diésel más bajo, solo superado por Lituania y Luxemburgo, y el quinto en fiscalidad medioambiental, por lo que "no es un elemento con lo que este Gobierno se sienta cómodo".

Por ello, ha dicho que hay que avanzar en transición energética para aumentar la competitividad empresarial y seguir trabajando en la fiscalidad; eso sí, ha dicho no tener "dudas" de que se llegará a un acuerdo en el proceso de enmiendas sobre el alza del diésel, por lo que ha trasladado al PNV "tranquilidad en ese sentido".

Por su parte, Sagastizabal ha dicho "alegrarse" de que Montero esté dispuesta a abrir el debae sobre el diésel al considerar que "no es el momento adecuado", ya que aunque el PNV apoya la convergencia con Europa, la transición energética y descarbonizar, cree que "no solo es electrificar y desindustrializar", sino que la transformación de la movilidad debe hacerse con una "política industrial innovadora y sostenible".

"Tenemos tiempo, hay plazo, vamos a trabajar, estamos dispuestos a hablar, negociar, acordar y resolver las discrepancias en las próximas semanas", ha añadido, tras recordar previamente sobre la media del diésel, que "era una promesa que no se ha cumplido y mina la confianza" y genera "preocupación" del sector de la automoción y de la alta cualificación, con impacto en empleos directos e indirectos.

Según Sagastizabal, el Gobierno acordó con su grupo frenar la subida del diésel en conversaciones previas a las cuentas, así como dejar de lado un eventual alza del IVA de la Sanidad y Educación privada. "Arrimadas deje de ponerse medallitas porque algunos sabemos lo que pasó con este tema", ha añadido en alusión a la presidenta de Cs.

La diputada vasca también ha criticado la subida del IVA a las bebidas azucaradas porque no cree que "cambie por sí sola hábitos de consumo" a pesar de compartir la preocupación por la obesidad, y ha opinado que debería ir acompañado de un plan integral, más allá de una subida "simplista" de impuestos.

CREE QUE SE TENDRÁ QUE REVISAR EL PGE

Sobre las previsiones macroeconómicas, Sagastizabal ha indicado que se trata de unos PGE "inéditos" y parten de un cuadro macro "endeble" pero "hasta cierto punto entendible y comprensible" al haberse redactado en verano, cuando de la situación de la pandemia se derivaba un planteamiento más optimista, por lo que cree que los PGE habrá que revisarlos y establecer nuevas medidas en 2021.

En cuanto a partidas concretas, ha reprochado que no haya habido ni la ejecución ni la inversión prevista en Alta Velocidad en el País Vasco "ni tan siquiera se han firmado los convenios comprometidos para la entrada en las capitales vascas".

No obstante, ha valorado las medidas sociales, como el ingreso mínimo vital o la actualización de las pensiones, considerando que es momento de gastar y no de recortar, respaldando que el gasto sea "expansivo", mientras que cree que los ingresos pueden estar "sobreestimados" y ha opinado que los ajustes de impuestos padecen obedecer a un "diseño político" más que a un "impacto real" en la recaudación, que será "pequeño y no va a mover montañas".

En este sentido, sobre el alza a rentas del ahorro y Patrimonio, ha recordado que en País Vasco llevan hace "mucho tiempo" implementadas y son "mucho más ambiciosas", ya que se excluyó a 'sicav' y 'socimis' del tipo especial del gravamen de Sociedades. "Deberían tomar nota los señores de Podemos", ha añadido.

Ha hecho especial hincapié en los fondos europeos denunciando la "opacidad e incertidumbre" sobre los mismos al no haber "criterios claros" para la asignación de recursos, sobre los que considera que se sustenta buena parte del crecimiento en los Presupuestos. "Seguimos sin conocer el mecanismo para implementar los fondos, cuáles son los criterios técnicos", ha señalado.

Por su parte, Montero ha avanzado que en las próximas semanas se reunirá con las comunidades autónomas para explicar estos criterios y ha asegurado cogobernanza para implicar a las comunidades autónomas en la gestión de los fondos europeos. Ha apuntado que "el reto es la ejecución", y ha admitido que "tendrá decalajes en algunos departamentos", además de avanzar que el decreto ley para agilizar los procedimientos llegará "pronto" al Congreso.