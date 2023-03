El alza de los costes asfixia a los pequeños locales: “En enero llegué a deber 9.000 euros de facturas”

Los costes para los autónomos se han incrementado un 23% en un año y están asfixiando a los comercios de barrio. Esto está provocando que muchos negocios tengan que bajar la persiana para siempre. Es el coste de Sara. Ella tenía una tienda de complementos en Oviedo y no ha aguantado el chaparrón. “Siempre fui arrastrando, aunque en Navidad solía recuperar. Pero este año sabía que eso no iba a pasar porque por primera vez me devolvían recibos constantemente, entonces cuando pasó reyes empecé a liquidar”, cuenta la asturiana en COPE.

La factura de la luz, el alquiler, los proveedores... Son algunos de los pagos que tienen que realizar los pequeños empresarios y que forman parte de una lista muy larga, que a veces no se llega a cumplir. “Llegué a deber nueve mil euros de facturas. Tuve que ir posponiendo algunos pagos como el del alquiler porque no llegaba”, cuenta Sara. Afirma que su clientela se mantenía, pero “compraban artículos más pequeños. Se iban a lo barato. Te pedían artículos, por ejemplo, de cinco euros, pero envuelto de manera bonita para que así aparente más. Pero a mí el papel de regalo me cuesta, las bolsas y los lazos también”, añade la ovetense.

La historia de Sara es la de muchos otros propietarios. Y es que 2022 acabó con más de 1.151 pequeñas y medianas empresas menos, pero muchas de las que siguen abiertas sobreviven a duras penas. Actualmente, uno de cada cinco autónomos trabaja a pérdidas, es decir, no obtienen beneficios, todo lo que ganan es para pagar gastos.

Salvador es joyero en Los Corrales de Buelna (Cantabria) y asegura que va tirando como puede. “Antes había temporadas en las que sabías que siempre iba a comprar alguien, pero ahora es esperar a que el cliente entre por la puerta”, explica el cántabro. Dice que sus ventas han disminuido un 20% porque “la gente se corta bastante a la hora de compra”. A él le queda poco para jubilarse y por eso resiste, pero asegura que “si tuviese que empezar ahora el negocio lo más probable es que me dedicase a otra cosa”.

Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores, pide que se disminuya un 10% las retenciones de los autónomos y un 15% los pagos a cuenta. Además de que se les facilite el acceso a los fondos europeos.