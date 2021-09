Alquilar un móvil, un dron o una aspiradora: la nueva moda que llega de Europa

España se ha caracterizado siempre por la propiedad, pero esta realidad está empezando a cambiar. Del alquiler de pisos, para muchos es imposible comprar, al renting de los coches que hoy en dia dia vive un boom, pasando por la música o los contenidos audiovisuales a través de las plataformas, pero tras la pandemia algo más ha cambiado. “Poco a poco nos hemos dado cuenta de que no tiene sentido la perspectiva mas tradicional de teneer que pagar algo para tenerlo, usarlo y luego revenderlo o dejarlo en un cajón” Asegura a COPE Sergio Alonso director de Marketing de Grover. Así que va cogiendo fuerza lo que en Europa es un hecho y con mucho éxito, el alquiler de tecnología. “Tener la tecnologia que necesitas y donde y cuando lo necesitas “

Alquilar un móvil de última generación

Lo más demandado son los ordenadores, smartphones, o trablets de última generación, productos de precio elevado. El teletrabajo, poder o tener que trabajar desde cualquier lugar, pero no se sabe por cuanto tiempo, trasladarte a otra ciudad para buscar un empleo por la crisis “nos ha hecho más flexibles” , y las dificultades económicas también nos impulsa a no excedernos en determinados gastos. En el último año y medio se ha disparó el alquiler de ordenadores, pero también de smartphones de última generación, tecnología de alto precio. “Si lo voy a estar utilizando quizás me trae mas cuenta alquilarlo y luego pasar a la siguiente generación, que sé que va a salir dentro de unos meses”.

Desde drones a robots aspiradores

Este verano ha llamado la atención la alta demanda de drones. La gente quería probarlos, los han utilizado durante el verano y ahora los están devolviendo. Igual ha ocurrido con las consolas, algo inusitado en España, muchos padres las han alquilado para el periodo vacacional y tiene su razón de ser. El niño ha sacado buenas notas, quiere una consola pero no queremos que durante el curso esté enganchado a ella así la alquilamos para el verano. Y ahora que comienza la nueva temporada se están alquilando robots aspiradores. Estudiantes, desplazados por trabajo etc comparten piso pero el año que viene no saben dónde o con quien estarán así que por qué comprar cuando puedo alquilar, usar y devolver cuando ya no lo necesite.