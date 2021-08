El ahorro de los españoles está en sus cifras más elevadas por la incertidumbre sobre la recuperación

Según la última estadística del Banco de España los depósitos de los hogares superan los 996.000 millones, 50.000 millones más que el año pasado.Una bolsa que se mantiene a pesar del gasto en estas vacaciones. Las razones hay que buscarlas en las restricciones de movilidad, gastamos menos porque salimos menos pero también hay un componentge voluntario y es el miedo al futuro, la desconfianza en la recuperación económica, ahorramos por precaución. Es el llamado ahorro del miedo.

El ahorro del miedo

El doctor en economía y profesor de Comillas ICADE Emilio González explica en cope que “las previsiones apuntaban a que una vez terminara el confinamiento iba a aumentar el gasto, pero teniendo en cuenta el desempleo y los ertes la gente está siendo prudente ante las incertidumbres, viendo el tono errático del Gobierno en la solución de la crisis, hay muchas dudas sobre la capacidad de recuperación y la gente sigue ahorrando porque no tiene confianza en el futuro”

El índice de confianza bajo mínimos

Lo refleja el índice de confianza que está muy por debajo de los 100 puntos, el umbral entre la percepción positiva y la negativa. Según el último informe de Ipsos, los españoles somos los europeos junto a Rumania que menos confían en su gobierno para la recuperación económica. A nivel global, de media, el 39% de los ciudadanos creen que la economía de su país tardará más de tres años en recuperarse, pero en España ese porcentaje sube al 45. Y solo el 25% elige el gobierno como primera opción para sacarnos de la crisis . Curiosamente el 58% nombra el pequeño comercio como el principal motor.

Sin consumo no hay recuperación

Si hay ahorro, no hay consumo y la economía no se mueve. Estos niveles son por tanto perjudikciales para la recuperación. Lo avisa el profesor Emilio González “la gente cuando no tiene confianza gasta menos y el consumo supone 2/3 partes de la economía, si no hay confianza no se gasta y la economía no va a crecer.” No hay que basar nuestra recuperación en los fondos europeos “si pensamos que los fondos europeos nos van a sacar de esto estamos muy equivocados, nos dan 9.000 millones cuando el gobierno se va a gastar 300.000”. Rechaza también los cálculos y anuncios del gobierno porque se está comparando este año con el pasado, es decir “partimos de cifras muy bajas para comparar y la realidad es que estamos muy por debajo de niveles de PIB anteriores a la pandemia”.