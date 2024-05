Agenda Informativa de Europa Press para el 26 de mayo

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este domingo, 26 de mayo, por EUROPA PRESS, agrupada en las secciones de Elecciones Europeas y Efemérides:

ACTUALIDAD POLÍTICA

-- 11.00 horas: En Lardero (La Rioja), la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, visita el memorial La Barranca.

-- 12.00 horas: En Madrid, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausura el acto del Partido Popular que tendrá lugar en la Puerta de Alcalá. También intervienen la presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso; el integrante de la candidatura del PP a las elecciones europeas Fernando Savater, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.

-- 13.45 horas: En Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se reúne con el primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Palestina, Mohammad Mustafa, en la sede de la Representación Permanente de España ante la UE. Al finalizar la reunión (14.15 h.), comparecen en rueda de prensa. Posteriormente, a las 15.00 h. participa en la reunión 'International Partners Meeting on Palestine', en el edificio de la Comisión Europea, en Bruselas. Y a las 18.00 h. interviene en el encuentro 'Efforts to implement the Two-State solution, including the question of recognition', en el Hotel Sofitel.

ECONOMÍA-LABORAL

-- 12.00 horas: En Sant Boi de Llobregat (Barcelona), la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, visita la jornada de puertas abiertas Cooperativistas Llar Unió Catalònia. En Avenida Aragón, 10, 12.

SOCIEDAD

-- 08.45 horas: En Madrid, celebración de la Carrera Generali por la Inclusión "Una meta para todos". Tanto el punto de salida como la meta estarán en la calle Goya, frente al Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid.

SALUD

-- 09.00 horas: En Ginebra (Suiza), la ministra de Sanidad, Mónica García, viaja a Ginebra (Suiza) para asistir a la 77ª Asamblea Mundial de la Salud y participa en el evento 'Walk the Talk: Health for All Challenge', en Ginebra (Suiza). Después, a las 12.30 h., mantiene una reunión con el fundador de Gasol Foundation, Pau Gasol. A las 14.00 h., participa en el evento paralelo 'Access for greater equity' y a las 16.00 h. participa en el acto de presentación de la candidatura de España al Consejo Ejecutivo de OMS-EURO.

ELECCIONES EUROPEAS

-- 12.00 horas: En Las Palmas, la candidata socialista a las elecciones europeas y vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en un acto de campaña. También intervendrá el secretario general de los socialistas canarios y ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la secretaria de Sanidad y Consumo de la CEF y alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y el candidato a las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar. En el Auditorio Alfredo Kraus, Sala Atlántico, Avenida Carretera del Rincón s/n.

-- 12.00 horas: En Zaragoza, la vicepresidenta segunda del Gobierno y coordinadora general de Sumar, Yolanda Díaz, participa en un acto junto a la cabeza de lista de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán; el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón; la secretaría de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval; los candidatos de Sumar a las elecciones europeas, Miguel Martínez y Henar Moreno; y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. Parque de las Delicias .

-- 12.00 horas: En Zaragoza, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, participa en un acto junto a la cabeza de lista de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán; el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón; la secretaria de Comunicación de Sumar, Elizabeth Duval; los candidatos de Sumar a las elecciones europeas, Miguel Martínez y Henar Moreno, y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. En Parque Delicias.

-- 12.30 horas: En Las Palmas de Gran Canaria, la candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, participa en un acto de campaña junto a Noemí Santana, diputada de Podemos; Mar Cambrollé, Ana Gloria Sánchez y Fernando Ruiz, candidatas y candidato de Podemos a las elecciones europeas. En Plaza del Pilar, Guanarteme.

-- 12.30 horas: En Valencia, el líder de Vox, Santiago Abascal, y el cabeza de lista para las elecciones de Vox, Jorge Buxadé, participan en un acto. A su llegada (12.20 horas), Abascal atiende a los medios. En Plaza de los Fueros.

-- 18.40 horas: En Las Palmas de Gran Canaria, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, interviene en un mitin junto al presidente del PP autonómico, Manuel Domínguez, y el candidato a parlamentario europeo Gabriel Mato. En Gabinete Literario (Pl. de Cairasco, 1).

EFEMÉRIDES

-- En el año 1831 era ejecutada en Granada Mariana Pineda, de 25 años, por haber bordado una bandera para los liberales y negarse a denunciarlos.

-- En 1979 estallaba una bomba en la cafetería California 47 de Madrid, con un resultado de nueve muertos y 40 heridos. Colocada en los lavabos.

-- En 1991 Adolfo Suárez dimitía como presidente del CDS ante los resultados obtenidos por su partido en las elecciones de ese año, ganadas por el PSOE en los Ayuntamientos y en trece comunidades autónomas.

-- En 2003 se produjo el accidente del Yak-42 en Turquía, en el que murieron 62 militares españoles.

-- Federico X de Dinamarca cumple 56 años.

-- El guitarrista y compositor flamenco Raimundo Amador cumple 65 años.

-- La actriz Helena Bonham Carter cumple 58 años.

-- El cantante Lenny Kravitz cumple 60 años.

-- El director de cine Fernando León cumple 56 años.