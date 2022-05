Agenda informativa de Europa Press para el 18 de mayo ( y 4 )

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este miércoles, 18 de mayo, por EUROPA PRESS, agrupadas en las secciones de Cultura, Sociedad, Salud y Efemérides:

CULTURA

-- Día Internacional de los Museos.

-- 10.30 horas: En Madrid, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, asiste junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, al homenaje a los museos de Ucrania organizado con motivo del Día Internacional de los Museos, en el Museo Nacional del Prado; a las 11.30 horas, visita el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, calle Montalbán, 12); A las 14.00 horas, asiste al almuerzo ofrecido por el Teatro Real de Madrid al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa; a las 18.15 horas, asiste a la presentación del nuevo centro de pensamiento 'Future Policy Lab' y de su primer informe 'Derribando el dique de la meritocracia', en el Círculo de Bellas Artes; a las 20.00 horas, asiste a la recepción que se ofrece con motivo de la Conferencia Internacional 'Los puentes de las mujeres. Propuestas desde el sur para el cambio global', en el claustro del Museo Nacional del Prado.

-- 10.30 horas: En Madrid, entrevista con la historiadora del arte Estrella de Diego por su libro 'El Prado inadvertido'. En el Café Gijón. Paseo Recoletos, 21.

-- 12.30 horas: En Madrid, presentación de la temporada 2022/2023 de la Orquesta y Coro Nacionales de España. En el Auditorio Nacional de Música.

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Madrid, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) celebra el Foro Internacional UIA 2022 "Affordable Housing Activation: Removing Barriers", del 18 al 20 de mayo en Madrid. En el Teatro Príncipe Pío.

-- 09.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, inaugura el Congreso Europeo del Hidrógeno 2022. En el Complejo Duques Pastrana. seo de la Habana, 208.

-- 09.30 horas: CCOO presenta el estudio "Exposición al amianto en cos centros educativos en Madrid". Por Zoom.

-- 10.00 horas: En Madrid, el Comité de Movilidad de la AMKT (Asociación de Marketing de España) celebra el encuentro 'Mitos y leyendas de la movilidad del futuro: ¿qué papel jugamos los consumidores?'. En la sede de la Fundación Pons. Calle Serrano, 138.

-- 10.00 horas: En Madrid, IAB Spain presenta la 13ª edición de su Estudio de Redes Sociales. En el Auditorio del Campus Repsol. Méndez Álvaro, 44.

-- 10.00 horas: Oxfam Intermón y Save The Children presentan en rueda de prensa online su nuevo informe " Dangerous Delay 2: the cost on inaction 2 (Un retraso peligroso: el precio de la inacción" sobre el impacto del hambre en África Oriental. Online.

-- 10.30 horas: El secretario general para el Reto Demográfico Paco Boya participa en la reunión constitutiva del Patronato del Instituto Universitario de Humanidades y Patrimonio UNED-Alcañiz (IHUPA). Por videoconferencia.

-- 10.30 horas: El Instituto de las Mujeres presenta el estudio "Mujeres jóvenes y acoso en redes sociales" y celebrará una mesa redonda sobre "Cómo prevenir el acoso en redes sociales. Recursos, alianzas y experiencias". Desde el canal YouTube del Instituto de las Mujeres.

-- 11.00 horas: En Alcobendas (Madrid), la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, visita el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, calle Pintor Velázquez, 5; A las 16.00 horas, se reúne con el presidente del Grupo Oesía, Luis Furnells, en la sede del Ministerio; A las 17.00 horas, se reúne con el director general de Marina de Empresas, Héctor Hernández, en la sede del Ministerio.

-- 11.30 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Irene Montero, mantiene un encuentro, en la sede del Ministerio, con la directora de ONU Mujeres Colombia, Bibiana Aido; la directora regional para América Latina de ONU Mujeres, María Noel Vaeza, y la directora regional adjunta de ONU Mujeres, Cecilia Alemany.

-- 12.00 horas: En Madrid, La Razón celebra el Foro Empleabilidad 2022, con expertos en educación. En su sede. Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17.

-- 12.00 horas: En Madrid, el Concurso Escolar del Grupo Social ONCE da a conocer a sus ganadores. En el Centro de Recursos Educativos de la ONCE. Avenida Doctor García Tapia, 210.

-- 12.00 horas: En Ciudad Real, inauguración de la plantación del "Bosque Defensa-Iberdrola Base Coronel Sánchez Bilbao". En la Carretera CR-511 de Carrión de Calatrava a Almagro km. 7,2 (Ciudad Real).

-- 12.00 horas: Mette Lykke, CEO de Too Good To Go presenta el Informe de Impacto 2021 de la app contra el desperdicio de alimentos. Online.

-- 12.30 horas: Presentación del informe "La responsabilidad social corporativa en las memorias anuales del IBEX 35" del Observatorio de RSC. Online.

-- 12.30 horas: En Madrid, la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, mantiene un encuentro con profesores y alumnos del Colegio Sagrado Corazón, de Utrera (Sevilla) para conocer el proyecto educativo 'Los Valores como Base de la Vida'. Sala Comunidades Autónomas. Senado.

-- 12.30 horas: En Madrid, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, interviene en la jornada 'Novedades y retos en materia de previsión social', organizada por Ernst & Young. Calle Raimundo Fernández Villaverde, 6.

-- 16.00 horas: En Madrid, Fundación Diversidad y la Representación de la Comisión Europea en España organizan el acto 'Construyendo puentes para una sociedad más inclusiva'.

-- 16.30 horas: En Madrid, UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, celebra la primera jornada de su Congreso 'Las adicciones en 2022: Más allá del estigma'. En Centro Abogados de Atocha. Sebastián Herrera, 12-14.

-- 16.30 horas: Ecodes organiza un nuevo encuentro ambiciónCOP, con Ramiro Fernández de Climate Champions Team. Online.

-- 16.30 horas: En Bruselas, celebración de la jornada "Feminismo, un antídoto para la ultraderecha", el 18 (16.30 horas) y 19 de mayo (09.00 horas) desde Bruselas, en el Parlamento Europeo.

-- 17.45 horas: El secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán se reúne con el director de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), Mauricio García de Quevedo. Por videoconferencia.

-- 18.30 horas: En Madrid, la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la VIU - Universidad Internacional de Valencia celebra la mesa redonda 'Sostenibilidad empresarial: retos jurídicos y su impacto en la gestión de proyectos' en un encuentro virtual.

-- 18.30 horas: En Alicante, celebración de la jornada presencial "La comunicación no verbal en la negociación: Informar no es Comunicar", impartida por María Barrios Hermida, especialista en comunicación política. En la sede de de la Universidad de Alicante. Calle San Fernando, 40.

SALUD

-- 10.00 horas: En Madrid, la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) organiza la rueda de prensa de presentación de 'One Skin Collection'. Calle Villanueva, 5. Confirmar asistencia en: es.surveymonkey.com/r/FJFW2LN .

-- 13.00 horas: En Madrid, Roche lanza el proyecto 'Visionarios en cáncer de pulmón', con la elaboración de un informe para definir los principales retos y recomendaciones para actuar con urgencia y avanzar en el diagnóstico precoz de esta enfermedad. En la Real Fábrica de Tapices. Calle Fuenterrabía, 2.

-- 16.45 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, inaugura el Congreso UNAD 2022 'Las adicciones en 2022: Más allá del estigma', en el Centro de Abogados de Atocha. Calle Sebastián Herrara, 12.

EFEMÉRIDES

-- En 1910 el cometa Halley roza la atmósfera terrestre.

-- En 1926 fallecía el arquitecto catalán Antoni Gaudí.

-- En 1961 la película 'Viridiana', de Luis Buñuel, gana la Palma de Oro del Festival Cinematográfico de Cannes.

-- En 1993 el Papa Juan Pablo II proclamaba a San Juan de la Cruz patrono de los poetas de lengua española.

-- Tina Fey, actriz, cumple 52 años.