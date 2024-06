Accionistas de MFE-MediaForEurope (MFE) aprueban un dividendo de 0,25 euros por cada acción ordinaria 'A' y 'B'

La Junta General Anual de Accionistas de 2024 de MFE-MediaForEurope (MFE) ha aprobado este miércoles las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023, así como un dividendo de 0,25 euros por cada acción ordinaria 'A' y 'B'.

Según ha informado la compañía de medios, la Junta General de Accionistas también ha aprobado la política de remuneraciones, y el informe de remuneraciones de 2023 incluido en el Informe Anual de 2023 recibió un voto consultivo positivo.

Además, la Junta General de Accionistas ha dado el visto bueno la gestión de los consejeros ejecutivos y no ejecutivos de MFE que han estado en funciones durante el ejercicio 2023 con respecto al desempeño, respectivamente, de sus funciones directivas y de sus funciones no ejecutivas.

Por otro lado, por recomendación del comité de nombramientos y remuneraciones de la MFE, la Junta General de Accionistas ha reelegido a Fedele Confalonieri como consejero no ejecutivo, a Pier Silvio Berlusconi como consejero ejecutivo, a Marco Giordani como consejero ejecutivo, a Gina Nieri como consejera ejecutiva, a Niccolo? Querci como consejero ejecutivo, a Stefano Sala como consejero ejecutivo, y a Stefania Bariatti como consejera no ejecutiva.

También ha reelegido a Marina Berlusconi como consejera no ejecutiva, a Marina Brogi como consejera no ejecutiva, a Giulio Gallazzi como consejero no ejecutivo, a Danilo Pellegrino como consejero no ejecutivo y a Alessandra Piccinino como consejera no ejecutiva. Además ha nombrado a Patrizia Arienti como consejera no ejecutiva, a Consuelo Crespo Bofill como consejera no ejecutiva y a Javier Diez de Polanco como consejero no ejecutivo, todo ello por un período de tres años que finalizará al terminar la Junta General Anual de Accionistas de MFE que se celebrará en 2027.

MFE-MediaForEurope (MFE) ha destacado que la Junta General de Accionistas también ha aprobado un plan de incentivos y fidelización a medio/largo plazo para los ejercicios 2024, 2025 y 2026 dirigido a directivos, directivos clave y empleados de la empresa.

Esta aprobación incluye la autorización para que el Consejo de Administración emitiera acciones ordinarias 'A' y concediera derechos para suscribir las acciones que fueran necesarias para la ejecución del plan de acuerdo con sus condiciones (y, en relación con ello, para restringir o excluir los derechos preferentes de todos los accionistas de MFE).

Los accionistas han autorizado, además, la designación de EY Netherlands (Ernst & Young Accountants LLP - oficina de Ámsterdam) para la auditoría del informe anual estatutario y las cuentas anuales de la compañía y, en la medida en que sea relevante, los informes de sostenibilidad, para los ejercicios desde el año 2026 hasta el 2035 inclusive.

La Junta General de Accionistas también ha autorizado al Consejo de Administración, durante un periodo de 18 meses a contar desde la Junta General de Accionistas, es decir hasta el 19 de diciembre de 2025, a recomprar, en uno o varios tramos, un número máximo de acciones (independientemente de la clase de acciones) de hasta el 20% del capital social emitido de la compañía en el momento de las transacciones pertinentes, sustituyendo la autorización concedida durante la Junta General Anual de Accionistas de MFE celebrada el 7 de junio de 2023.

Por último, ha autorizado al Consejo de Administración, por un período de 18 meses a contar desde la fecha de la Junta General de Accionistas, a emitir hasta un máximo de 600.000 acciones ordinarias 'A' y conceder derechos de suscripción de acciones ordinarias 'A' (y, en relación con ello, restringir o excluir los derechos preferentes de todos los accionistas de MFE) para emitir dichas acciones a quienes fueran accionistas en la fecha de registro de la Junta General de Accionistas de 2021 (en la medida en que aún no se hayan emitido) y a aquellas personas que en la fecha de registro de la Junta General de Accionistas de 2024 sean titulares de derechos de adquisición de acciones en el capital de la Sociedad en virtud de los planes existentes sobre opciones/concesión de acciones.