El absentismo laboral nos costará en 2023 142 mil millones de euros

Entre efectos de la pandemia, secuelas también psicológicas y los nuevos virus que están a pleno rendimiento en este otoño, el absentismo laboral, es decir, las ausencias al trabajo, no han dejado de crecer. Más de 1,3 millones de españoles no acuden a diario a su puesto de trabajo, un 4,2% más que hace un año. Y un 23% lo hace sin causa justificada, un porcentaje ligeramente superior al del año pasado, pero el 77% restante es por bajas por enfermedades comunes y accidentes no laborales.

Durante este 2023 el coste total del absentismo laboral se disparará hasta los 142 mil millones de euros. Un dato histórico, según las previsiones que maneja la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, AMAT. Es un importe y un impacto que no solo afecta a la Seguridad Social, también supone un coste para las empresas. Y es que, con los datos de los tres primeros trimestres se estima que en 2023 las bajas laborales derivadas de enfermedades comunes y accidente nos laborales supondrán un gasto en prestaciones económicas de la Seguridad Social y un coste directo para las empresas de aproximadamente 25 mil millones de euros.

Más de 13 mil 800 millones de euros del desembolso total corresponden al pago de las prestaciones de la Seguridad Social, 12 mil 507 millones a los costes directos que tienen que asumir las empresas, y 116 mil 445 millones de euros corresponden al resto de costes indirectos. “Cuando hay bajas médicas, aunque sean sustituidas por otros trabajadores que conocen menos el puesto de trabajo, puede haber una merma de la productividad”, ha explicado Jesús La Hera, experto laboral, a COPE. “También ocasiona un coste adicional, porque del 3 al 17 día de baja la empresa tiene que pagar un salario, porque lo que se sigue cotizando por el trabajador”, añade.

El 12% de los trabajadores concentran aproximadamente el 60% de las bajas por enfermedad común o accidente no laboral. La duración media de estas bajas laborales apenas ha descendido 1,5 días en comparación con los tres primeros trimestres del 2022, y ha pasado de una duración media de 41,99 días entre enero y septiembre de 2022, a 40,49 días para el mismo periodo del ejercicio de 2023. Esto supone también un problema para el resto de trabajadores de la empresa, porque tal y como explica La Hera, “aunque la empresa recoloque al resto de trabajadores, este cambio en los puestos de trabajo puede exigir un incremento en la productividad y un mayor número de horas trabajadas para compensar las bajas médicas”.

¿Cómo se puede reducir este gasto?

Para Jesús La Hera, la solución pasaría por reforzar el control de las bajas médicas. Pero no solo. También se debería plantear un cambio en el modelo de las bajas, “tenemos muy identificado la baja médica con la imposibilidad de trabajar, pero a lo mejor se debería crear un modelo donde la baja médica no conlleve necesariamente la baja laboral. Por ejemplo, que dependiendo de la enfermedad o el motivo de la baja se pueda seguir teletrabajando”.

País Vasco, Canarias y Cantabria son las Comunidades Autónomas con un mayor porcentaje de absentismo laboral. Y se concentra sobre todo en las actividades de juegos de azar y apuestas y en las de mantenimiento de infraestructuras y actividades de jardinería.