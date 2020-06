Abren las oficinas de empleo entre amenazas y un gran caos

En plena negociación entre agentes sociales y gobierno para ampliar los ERTES, miles de trabajadores siguen sin cobrar del servicio público de empleo, casi 3 meses después de haberlos tramitado. Es el caso de Aurora. Ella tabaja en una óptica en Alicante y ya le han llamado para reincorporarse a tiempo parcial. Pero ni ella ni sus compañeros han recibido el subsidio del Servicio Público de Empleo, SEPE. “Conseguí hablar con ellos por teléfono y me dijeron que ni siquiera estoy dada de alta y que no cobraré en Julio y no saben si podré cobrarlo en Agosto” cuenta a COPE. Hubo un fallo en sus datos bancarios que subsanó hace mes y medio pero le han dicho que “esos expedientes están en un montón y ya los irán actualizando cuando puedan”.

"Es una vergüenza, no tengo más palabras”, dice indignada. Esta semana están abriendo las oficinas del SEPE en las zonas que están en fase 3, pero aunque Aurora está llamando continuamente no consigue cita. "Salta constantemente un contestador así que me acercaré”, asegura.

“Estamos hartos”

Muchas oficinas han pedido que se aumente la protección de los empleados. Los funcionarios tienen cierto temor por las amenazas e insulto que han venido recibiendo en las últimas semanas de algunos trabajadores exaltados que no han cobrado sus ERTES. Amenazas a través de las redes sociales como “cuando abráis os vamos a quemar la oficina” pero también en la puerta de muchas delegaciones del SEPE.

María trabaja en una oficina en Mallorca y cuenta a COPE que un día “harta de que nos estuvieran insultando y amenazando salí con el móvil a grabar un video y me dijeron de todo, que solo estamos para cobrar, que no trabajamos nada... y hasta que se iban a suicidar delante de mí para que estuviera en mi conciencia”.

Desde el sindicato de funcionarios CSIF han denunciado las amenazas ante los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid para que se abra una investigación policial. Los funcionarios reconocen el caos, hay un gran atasco, y no dan abasto, por lo que reclaman más medios y más personal.