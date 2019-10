Abogado de los interinos cree que el informe de la Abogada General del TUE acaba con su despido libre

El abogado de los dos casos de interinos que han llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE), Javier Araúz, ha subrayado este jueves que el informe de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Juliane Kokott, acaba "con el despido libre y gratuito" de los temporales al establecer que deben ser fijos o recibir una indemnización elevada.

Este informe avala la jurisprudencia española, que no sanciona el uso abusivo de contratos temporales en el sector público con la conversión automática de las personas afectadas en trabajadores fijos. En concreto, la letrada afirma que la legislación europea "no se opone a la jurisprudencia española conforme a la cual el uso abusivo de sucesivos nombramientos temporales" en el sector público "no se sanciona automáticamente con la transformación de la relación de servicio temporal en una relación de servicio fija".

"Seguimos confiando en que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se conocerá en unos dos meses avalará los derechos de los 800.000 interinos afectados", ha señalado Araúz, quien ha incidido en que la propia abogada del TUE "señala que lamejor solución para estos casos sería transformarlos en trabajadores fijos" porque, de lo contrario, "la compensación económica de las administraciones las lastraría financieramente".

Para el abogado de los interinos, las indemnizaciones a las que se refiere informe "considerarían la igualdad de trato en el despido de los interinos equiparándolo al de los trabajadores estables y añadiendo otras compensación efectivas y disuasorias, como por ejemplo, por pérdida de oportunidades y por pérdida de ingresos" algo que "sería inasumible desde el punto de vista económico por las administraciones públicas en el actual estado financieros en el que se encuentran".

"INASUMIBLE DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO"

Por ello, ha destacado Araúz, siguiendo el criterio de la Abogada del tribunal de la UE, "la transformación de todos estos empleados públicos en empleados públicos fijos o funcionarios de carrera". Así, ha llamado a más interinos se sumen a la demanda, cuya resolución se estima en aproximadamente dos meses.

Las conclusiones de la Abogada General del TUE, sin embargo, no son vinculantes de cara a la futura sentencia del tribunal de Luxemburgo, aunque en la mayoría de los casos el fallo definitivo suele seguir la dirección marcada por los abogados generales.

El letrado representa a dos interinos que denunciaron su situación en dos juzgados de Madrid. Se trata de un informático que, después de trabajar durante 17 años para el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) como interino con contratos sucesivos renovados, pidió que se reconociera la condición de empleado público fijo, pero se le fue denegada.

El segundo asunto también involucra a varios trabajadores del Sermas que eran personal estatutario interino, en este caso en la categoría de Facultativos Especialistas Odontólogos. Estos empleados ocuparon puestos de sustitución, eventual e interinidad con contratos temporales durante periodos entre los 12 y los 17 años. También reclamaron a la Comunidad de Madrid que se les reconociera la condición de empleado público fijo, pero la solicitud fue desestimada.