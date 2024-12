El 1 de enero termina el plazo para devolver la Renta 2023: Esto es lo que tienes que hacer si no has recibido el dinero

La Agencia Tributaria tiene un plazo máximo de seis meses para realizar la transferencia pertinente en el que caso de que la declaración de la Renta del 2023 te haya salido a devolver.

El pasado 1 de julio terminó el plazo para presentar la declaración, la que corresponde al ejercicio del año 2023, por lo que el próximo 1 de enero de 2025, con la entrada del nuevo año, expira el margen que tiene la Agencia Tributaria para realizar el pago que le corresponden a todos los contribuyentes cuya declaración haya resultado favorable.

Es decir, quedan menos de dos semanas para que llegue la fecha límite, y, por si todavía no has recibido la transferencia, te explicamos qué tienes que hacer y cómo puedes revisar el estado de tu declaración.

INTERESES DE DEMORA

Lo primero que debes saber es que, si la Agencia Tributaria no te ha ingresado el dinero que te corresponde superada esa fecha límite, te corresponde que, cuando te lo abonen, lo hagan con un interés de demora, que se cerca al 4% anual.

Un interés que comienza a contar desde el primer día en el que empieza la demora, es decir, desde el 1 de enero de 2025, y que se calcula hasta la fecha en la que se ordena la devolución.

Hucha

Por lo que, pese a que te haya tocado esperar, y a no ser que la cantidad que te tenga que devolver Hacienda sea muy cuantiosa, el dinero que vas a percibir de más no va a suponer una diferencia significativa.

Esto, siempre y cuando el retraso no se deba a un error tuyo, por ejemplo, al cumplimentar todos los datos, o, también, por haberlo hecho fuera de los plazos establecidos.

Si has rellenado todos los datos correctamente, otros motivos por los que la devolución de la Renta 2023 se puede estar retrasando son que hayas presentado tu declaración en los últimos días de la campaña, lo que suele demorar el proceso de devolución, o que haya habido cambios en tu situación personal, como puede ser el nacimiento de algún hijo, te hayas casado o divorciado, o hayas cambiado de domicilio.

Si has procedido adecuadamente, y todavía no has recibido el dinero, lo primero que deberías hacer es revisar que, efectivamente, todos los datos que has cumplimentado son los correctos.

ASÍ PUEDES REVISAR TU DECLARACIÓN

Lo cierto es que poco o nada puedes hacer para acelerar los plazos de devolución. Y llamar a la Agencia Tributaria para realizar la consulta tampoco sirve de mucho.

Puede que los motivos que expliquen por qué los tiempos se han alargado tanto, incluso llegando a superarse si hemos entrado ya en 2025, se deban a que se están realizando distintas comprobaciones.

Declaración de la Renta del ejercicio 2020

Lo que sí puedes hacer en cualquier momento es consultar el estado de tu declaración a través de la web de la Agencia Tributaria.

Una vez accedas, debes pulsar en la opción de Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta WEB) que te aparecerá dentro del apartado que corresponde a Gestiones Destacadas.

Para iniciar sesión, necesitarás tu certificado digital o el sistema Clave Móvil, introduciendo la Clave Pin. Una vez dentro, podrás ver el estado de tu declaración.

Si aparece que se ha tramitado correctamente, el importe deberías recibirlo en tu cuenta en un plazo máximo de 10 días. En el caso de que te indique que está siendo comprobada, la Agencia Tributaria todavía está revisando tus datos.

EL MENSAJE AL QUE DEBES PRESTAR ATENCIÓN

Sin embargo, si el mensaje que te encuentras es que “La declaración con el importe indicado no ha sido grabada o está en proceso. Compruebe el importe”, significa que ha habido algún problema y debes ponerte en contacto con la Agencia Tributaria para tratar de solucionarlo.